AUTOR NOVOG SVETSKOG HITA JE NOVAK ĐOKOVIĆ! Srbin pustio glas, DJ "smiksovao" i nastala je LUDNICA! Ovo će GRMETI u svakom klubu

Uspeo je Novak Đoković u Njujorku da dođe do 24. Gren slema, pošto je u finalu US Opena bio bolji od Danila Medvedeva.

Dobro je poznato da je Novak najveća sportska zvezda, a sada ima priliku i da malo dublje uđe u muzičke vode, jer je nakon uspešne epizode u Njujorku završio u jednom hitu.

Naime, posle pobede nad Tejlorom Fricom, Đoković je uzeo mikrofon u ruke, i otpevao hit "Bisti bojsa" - "Fight for your right", da bi potom poznati di-džej Đuzepe Otavijani uspeo od toga da napravi čudo.

Kako je to sve izgledalo, pogledajte u priloženom video snimku:

Kurir sport