UŽIVO, DEJVIS KUP: Srbija sa Novakom napada Španiju, prvi na teren izlazi Laslo Đere!

Meč druge runde grupne faze Dejvis kupa između Srbije i Španije počinje u 15 časova.

Najpre će na teren Laslo Đere i Albert Ramos-Vinjolas, a u drugom meču sastaju se Novak Đoković i Alehandro Davidovič Fokina. Ukoliko bude potrebe, odluku o pobedniku doneće duel dublova.

Tok meča: Đere - Albert Ramos

Prvi set:

Uoči meča:

Lakše se diše! Novak Đoković je stigao u Valensiju i tako obradovao saigrače iz Dejvis kup tima.

Novak će danas biti na raspolaganju selektoru Viktoru Troickom za meč protiv Španije, kao i za sutrašnji okršaj sa Češkom. Srbija je bez Noleta pobedila Južnu Koreju u meču prvog kola, ali slede mnogo opasniji rivali, pa je njegova pomoć zlata vredna.

Đoković je nakon treninga istakao da mu je žao što u Valensiji neće odmeriti snage s trenutno najvećim rivalom Karlosom Alkarazom.

- Istina je da sam se nadao da ću igrati protiv Karlosa ovde u Valensiji. On je igrač kojeg veoma poštujem. Svaki put kada sam se suočio s njim, bilo je to veoma teško, on je sjajna osoba i neverovatan teniser. Najpre s Rafom, a sada sa Alkarazom, Španija ima veliku tradiciju u tenisu. Ali ja sam iz Srbije i ovih dana ću učiniti sve da pobedim Španiju - rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

Njegov rival biće Alehandro Davidovič Fokina. Njih dvojica su se susretala pet puta, a Srbin je pobedio u četiri meča.

- Alehandro je moj prijatelj, on je veoma bliska osoba meni i mojoj porodici. U poslednje dve, tri godine smo mnogo puta zajedno trenirali na terenu teniskog kluba Marbelja, biće to veoma težak meč za obojicu. Srećan sam što sam u Valensiji, prošlo je mnogo vremena otkako nisam bio ovde. Mislim da je poslednji put bilo pre više od petnaest godina - rekao je Đoković.

Budućnost Novak više nema tenisku akademiju na Dorćolu, pošto je vratio kompleks kod Sportskog centra "Milan Gale Muškatirović" gradu Beogradu. Upitan je da li planira da napravi novu akademiju u Beogradu. - Trenutno ne. Ali u budućnosti imam namere da napravim nešto u Srbiji u tom kontekstu. Kako će to izgledati, na koji način, kako će se zvati, to još ne mogu tačno da kažem. Imam i dosta razgovora na tu temu i za Srbiju i za svet - rekao je Novak za Sport klub.

Dejvis kup Španija - Srbija Zapata Miraljes - Laslo Đere 15.00 Davidovič Fokina - Novak Đoković