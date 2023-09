E SAD, DOBRO ZAPAMTITE NJEGOVE REČI! Ovaj čovek zna tajnu Novakovog USPEHA - odlučio je da to otkrije čitavoj planeti!

Novak Đoković dominira konstantno, i deluje da još uvek nema nameru da "uspori", a ni u narednoj godini Srbinu neće imati ko da stane na put, bar tako tvrdi njegov bivši trener Rikardo Pjati.

Osvrnuo se Pjati na 2005. godinu, kada je Novak odigrao spektakularan meč sa Gaelom Monfisom.

- Novak je bio totalno zaglavljen u četvrtom setu. Nije mogao da diše od vrućine i praktično je bio skroz izmoren vrućinom. Svaki drugi teniser bi izgubio i peti set, ali ne i on. On se vratio na teren, odradio priču preko svog limita i pobedio - kazao je Pjati, te je govorio o ovogodišnjem finalu US Opena:

- Bio je praktično mrtav, ali je uspeo da se vrati u život. Znao je da može biti fatalno, ali se nije plašio da se suoči sa tim. Razume svoje telo, zna kako da ga dovede do poslednjih limita, da iskoristi poslednji atom energije. Nije bez razloga postao najveći svih vremena - kazao je sadašnji trener Janika Sinera.

foto: Profimedia

Ističe Pjati da će Novak i naredne godine biti dominantan.

- Postoji vrlo malo tenisera koji mogu da ga zaustave. Ako bude zdrav, pokušaće ponovo. Ne mislim da će Rafael nadal postati kompetentan da Grend slem nivou. Karlos Alkaraz je jak i sigurno će nastaviti proces odrastanja i stasavanja - zaključio je Pjati.

Kurir sport