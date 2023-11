EKSKLUZIVNO! STEFANOS CICIPAS ZA KURIR: Nije mi neočekivano što me vi to pitate, znamo se dugo...

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

U jednom periodu svoje karijere teško je bilo naći analitičara koji nije projektovao Stefanosa Cicipasa kao budućeg svetskog broja 1.

Sjajna juniorska karijera i zapaženo uspešna tranzicija u seniorsku dale su atraktivnom Grku motivaciju za možda prerani uzlet u teniska nebesa u kojima su tada još uvek bili apsolutno dominantna „tri Božanstva“ belog sporta.

Emotivni doživljaji i iskustva kroz posrtanja koja su bila previše česta i za njegove najveće ljubitelje, pa i članove najbližeg okruženja u momentima kada se činilo da je na korak do najvećih ostvarenja – ostavila su traga na Stefanosu, ali sada čini nam se i u pozitivnom smislu, u sticanju nove zrelosti i prioriteta u ličnom i profesionalnom smislu.

Zbog toga je bilo zanimljivo čuti šta je Cicipas – posle devete pobede u 13 mečeva nad generacijskim rivalom Zverevim i prvim koji je doživeo punu afirmaciju na takvoj teniskoj sceni imao da odgovori na pitanje dopisnika Kurira u ekskluzivnom razgovoru vođenom u Parizu večeras.

„Stefane, voleli bismo da nam predočiš na koji način je Cicipas kao zrelija ličnost u stanju da pozitivno utiče na unapređenje Cicipasa kao tenisera i koje aspekte karaktera bi u tom smislu izdvojio kao dominantnije?“ glasilo je pitanje.

„Uh, ovo pitanje je veoma duboko...“ našalio se Grk, i dodao: „... ali nije neočekivano, jer dolazi od vas, a dugo se znamo.“

„Ustanovio sam nešto što bih nazvao slobodnim tokom u tome kako se bavim svojim ciljevima, aspiracijama. Umeo sam u mlađim danima da budem veoma napet, da intenzivno doživljavam situacije koje bi onda kompletno zasenile ono što jesam i što zaista mogu. U poslednjih nekoliko godina, a progresivno sve više uspevam da osvojim mir i staloženost. To mi pomaže da ujedno budem i mnogo više određen i posvećen svojim ciljevima ali ako je to pre izgledalo kao bura, sada to više liči na mirno jezero“, slikovito nam dočarava ove bitne promene u svom karakteru Cicipas.

„To je novi aspekt moje ličnosti koji je ujedno promenio i tenisera u meni. Verujem da drugi svakako igraju važnu ulogu u tome šta nastaje unutar vas, bez obzira da li se radilo o miru ili bojazni, a činjenica je da sam tokom svoje karijere proživljavao više teških momenata o kojima javnost ne zna. Teniseri vole da čuvaju svoju privatnost i da to drugi poštuju, ali se iza scene dešavaju takve situacije koje vam pomažu da odrastete, sazrete. Znate, ponekad je važnije da izvučete prave zaključke iz poraza nego zadovoljstvo iz pobede, jer upravo to više utiče na nastajanje čoveka u vama“, iskren je Cicipas.

„Sada mi je 25 godina i u poslednjih 4-5 godina sam imao dovoljno takvih značajnih iskustava da sa sigurnošću mogu da kažem da su pomogle da me transformišu iz dečaka u čoveka; odraslu osobu, koja je u stanju i svesna važnosti toga da donosi svoje odluke, da se bolje postavlja prema izazovima kroz život u emotivnom i psihološkom smislu i upravo to je imalo izuzetno važan uticaj na moje transformacije u teniskom smislu“, zaključuje on.

