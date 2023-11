PREOKRETI, DRAMA, SVAĐA SA PUBLIKOM, SEČA FAVORITA... Nikad luđi Masters u Parizu! Pravi izazovi TEK SLEDE!

Od izveštača Kurira iz Pariza - Vuka Brajovića

I trećeg dana takmičenja u glavnom žrebu Mastersa u Parizu zbivanja na terenu i oko njega potvrđuju da je ponekad „luda kuća putujuća“ sasvim odgovarajući opis za ATP turneju. Novi set iznenađenja oličen u briljantnoj pobedi Dimitrova nad trećim igračem sveta Medvedevom u tri seta, i to posle završnog taj-brejka u kome je Rus dramatično podbacio sa samo dva osvojena poena, upotpunjen je pobedom Serundola protiv osmog nosioca Ruda u dva seta i Van De Zanšulpa nad dvanestim Tomijem Polom u tri. Naš Lajović je dobro krenuo, pa stao i izgubio drugi i treći set protiv upornog ali ranjivog De Minora, dok su Cicipas i naročito Hurkač potvrdili klasu solidnim pobedama protiv povratnika u formu Ože-Alijasima i Bautiste Aguta u 2 seta. Bučna domaća publika je morala da se oprosti i od poslednjeg predstavnika „trikolora“ Uga Ambera, koji je u odlučujućem taj-brejku trećeg seta prvi došao do mini-brejka protiv favorizovanog Zvereva, ali je Nemčevo iskustvo ipak bilo presudno u sprečavanju još jedne neočekivane eliminacije velikog teniskog imema. Ipak, ono što je najvažnije za turnir (posle šokantne eliminacije Alkaraza) i ljubitelje njegovog teniskog „lika i dela“ je da prvi nosilac Novak Đoković nije dozvolio ni „i“ od iznenađenja protiv Argentinca Ečeverija, prepustivši mu samo 5 gemova u realizaciji prve faze kampanje u Parizu. I pored ovoga, Novak nije hteo ništa da rizikuje nadalje, te su se on i Kecmanović povukli iz meča dubla protiv Bopane i Ebdena.

Čini se da je u porazu od Dimitrova Medvedev imao podjednako puno problema sa provokativnom publikom – kojoj je pri izlasku čak pokazao I srednji prst (zabeleženo na kamerama) – a da je prethodno odbijao da igra posle ekcesnog navijanja, što mu je donelo I opomenu “pred isključenje” od strane sudije. Bez obzira što živi i trenira u Francuskoj i odlično govori jezik – Rus ne krije svoj antagonizam prema lokalnoj publici. “Proveravao sam svoje nokte, nisam pokazao srednji prst”, cinično odgovara Danil na prozivku medija – naglasivši da je ovde igrao mnogo bolje kada publike nije bilo. Na spomen da “možda ovde neće igrati već za dve godine” – mediji su poželeli da im Rus prokomentariše glasine da će Pariz možda i izgubiti ovaj Masters. “Ne da se previše bavim time – ali ne verujem da će se desiti bilo šta više od moguće promene hale u kojoj će se turnir igrati”, rekao je Medvedev – napomenuvši da je (po njemu) bolje dati šansu nekim novim turnirima (poput onih u arapskim zemljama) na kojima publika tek treba da se formira – nego Mastersu sa ovakvom publikom zbog koje mnogi igrači nemaju lepa sećanja na svoje učešće.

Sa druge strane, Dimitrov je “cvetao” posle ove velike pobede – poželevši da Australijen Open počinje za dve nedelje. “Bilo je puno slučajeva da sam tokom godine igrao dobro – ali da to nisu pratili dobri rezultati. To je momenat kada treba da pokažete svoju istrajnost – jer jedna dobra nedelja može da preokrene stvari u vašu korist. Smatram da je najvažnije da imam ravnotežu – između mečeva, između turnira – i da se ne zanosim u bilo kom smislu. Lepo je osetiti pozitivnu nervozu – što je ujedno i potvrda da radim dobro – i da na osnovu toga gajim neka očekivanja. Da nisam uspevao da učim iz iskustava u proteklih 14 godina, uspona i padova, razumevanja ljudskih gestova i reakcija – onda ne bih bio sposoban danas da sa svojim timom stvaram pozitivan ambijent na terenu i van njega da napredujem I bivam zadovoljan svojom igrom i sobom”, optimistično zvuči “komšija” i ponovo kandidat za visok plasman na njemu omiljenim mastersima.

U pretposlednjem meču programa na “vrućem” centralnom terenu Akor Arene Bersi – Holger Rune (u pratnji novog trenera Borisa Bekera) je bez previše muke rešio izazov zvan Dominik Tim u dva seta – i posle sat i po igre najavio mogući ponovni susret sa prvim igračem sveta – godinu dana posle osvajanja svog prvog Mastersa u karijeri. Da bi do toga došlo – Rune će morati da bude bolji od velikog servera iz Nemačke Altmajera – što svakako nije “gotova stvar” ako se uzme u obzir specifičnost uslova u kojima se ovde igra.

Najzanimljiviji meč dana će skoro sigurno biti trinaesti duel Cicipasa i Zvereva (Grk vodi sa 8-4 u pobedama), gde je Stefanos do sada pokazao više od velikog rivala iz Nemačke. Uz to, Novak će nastojati da po treći put na tvrdoj podlozi dobije požrtvovanog Grikspura i približi svoj nivo igre očekivanim izazovima koji predstoje od četvrtfinala nadalje. Strast sigurno neće manjkati u mečevima Rubljova i Van de Zanšulpa i Bublika i Dimitrova, kao ni u ruskom derbiju Safiulin – Hačanov – gde se žilavi Andrej nameće kao nešto veći favorit za dalji plasman od svih spomenutih. Hurkač je sve pozitivno iznenadio svojom igrom i pokretljivošću posle frustrirajućeg poraza od Ože-Alijasima u finalu Bazela – pa bi protiv Serundola njegov “gromoviti servis” mogao da odradi pola posla potrebnog za plasman u dalju rundu. Slično bi moglo da se kaže i za Janika Sinera pred meč sa De Minorom – kome ne bi bilo pametno da svoju igru bazira na onome (lošem) što je De Minor prikazao u pobedi nad Lajovićem.

I pored ovih projekcija – ne treba zaboraviti da je većina spomenutih igrača akumulirala umor sa jesenje azijske i evropske turneje, da predugačak takmičarski dan utiče na koncentraciju i motivaciju čak i najvećih asova – i da čak i neki kvantum energije više prisutan kod niže rangiranih igrača može da dovede do nadahnuća i poleta kod njih – odnosno sumnje i pasivnosti kod favorizovanih. Ko bude bio pokretljiv u glavi kao i u nogama, i mudro strpljiv da se ne upušta u bilo kakve prepirke sa publikom – pronaćiće ključ do narednog kola “varljivog” Mastersa u Parizu.

