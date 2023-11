SA VELIKIM PONOSOM PREDSTAVLJAMO ZEMLJE BALKANA! Moćna poruka Bugarina nakon velike pobede!

Lepo je videti Dimitrova kako leti po terenu – kao što je bio slučaj kada je osvajao Masterse i bio treći igrač sveta – pre 6 godina.

Jedan od najboljih sportista Balkana svih vremena – u polufinalu će ukrstiti rekete sa još jednim asom iz našeg dela sveta – a u nedeljnom finalu – možda i sa našim Novakom.

Upitan da prokomentariše svoje viđenje činjenice da su Balkanci toliko uspešni u tenisu i da li postoji nešto posebno što ih inspiriše, Griša kaže za Kurir:

“Veoma bih voleo da mogu da kažem nešto više o tome – možda i u stručnijem smislu. Ne mogu sam ni da procenim koliko različitih života smo svi mi teniseri sa Balkana proživeli do sada, ali znam da sa velikim ponosom predstavljamo naše zemlje i smatramo to za jednu od najvažnijih stvari u našim karijerama. Uvek sam se dičio time što igram pod zastavom svoje zemlje, uz svo poštovanje i ponos zbog te prilike. Veoma je dirljivo što imamo tu priliku – a pogotovo kada nastupamo za naše reprezentacije, što je nažalost ređe nego što bismo voleli,” napominje on.

“Ono što odlikuje svakog od nas je da smo veliki takmičari, da volimo da pobeđujemo sa strašću. Koji god bude rezultat mečeva u polufinalu i finalu, uživaću u tom iskustvu – i smatram da će ipak kvalitet tenisa biti važniji nego naša karakteristična strastvenost”, ističe Dimitrov.

Upitan da li bi Dimitrov iz 2017. dobio Dimitrova današnjice - uz osmeh nam odgovara:

"Ne znam... Ne volim da se vraćam kroz vreme, i zbog toga bih rekao - Dimitrov koga vidite ovde sada. Za to ima još mnogo razloga, i teško je odrediti jedan najvažniji razlog za to - ali je svakako bitno to što sam uvek nastojao da napredujem. U ovom periodu sam unapredio svoju fizičku pripremljenost, način ishrane i još mnogo toga. Konsistentnost koju pokazujem na terenu i van njega se uči kroz vreme, uz sazrevanje - iz zbog toga kažem da bi današnji ja dobio nekadašnjeg - bez izgubljenog seta", prenosi nam Dimitrov.

Bugarski teniser će u polufinalu igrati protiv Stefanosa Cicipasa.

