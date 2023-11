VELIKI POVRATAK DIMITROVA: Bugarin ima sezonu iz snova!

Ako neka debata o tome ko je igrač koji je najviše napredovao ove teniske godine ne navede ime Grigora Dimitrova – ona bi bila besmislena. .

Vlasnik jedne od najlepših igri na turneji, osvajač Završnog Mastersa u najjačoj konkurenciji u Londonu 2017. i Mastersa u Sinsinatiju iste godine (plus još 6 titula) – popularni “Griša” iz Haskova iznenadio je mnoge – pa i nove članove njegovog stručnog tima sa čuvenim Džejmijem Delgadom u važnoj ulozi, došavši sa 33. do aktuelnog 17. mesta za samo nekoliko meseci.

Iako su se mnogi zabrinuli da bi nedavni raskid sa prelepom Rumunkom Madalinom Geneom mogao da poremeti “drugu tenisku mladost” tridesetdvogodišnjeg bugarskog teniskog asa – čini se da – što se igara na terenu tiče – on to nije ni primetio, pa posle najnovije pobede protiv Huberta Hurkača slovi za jednog od najvećih favorita za osvajanje “prevrtljivog” Mastersa u Parizu.

foto: EPA/LUKAS COCH

Zbog toga je bilo zanimljivo čuti šta je – posle ovog novog talasa uspeha – Delgado imao da podeli sa medijima uoči važnog polufinala protiv Cicipasa – ili Hačanova.

“Uživali smo u radu sa Grigorom tokom druge najbolje sezone u njegovoj karijeri. Kada smo započeli saradnju, krajem prošle godine, stvari nisu izgledale dobro: imao je lošiji rang, nije bilo potrebnog samopouzdanja – i nastojali smo da podignemo njegovo raspoloženje i ukažemo na to šta funkcioniše – a šta ne u njegovoj igri. Bio je radan, uporan – i sada ubire plodove truda kroz visok nivo igre. Bilo je potrebno srediti neke osnovne stvari na početku, a sada je već u poziciji da na to dodaje agresivnost – i zadovoljni smo time kako njegova igra izgleda sada i sa koliko samopouzdanja njoj pristupa”, ističe dugogodišnji glavni trener Endija Mareja.

Upitan u kojoj meri je fizički momenat pozitivno delovao na mentalni – i obrnuto, Delgado objašnjava:

“Radili smo na mišićnoj masi – gde je Grigor dodao 5-6 kilograma mišića. U decembru prošle godine je bio slabašan, mršav – i nije mogao da izdrži visok nivo igre u dužem vremenskom periodu. To je bio prvi cilj koji je trebalo ostvariti kako bismo stvorili uslove za napredak njegove igre, i uspešno smo ga rešili za mesec-dva. Mentalni deo priče je usledio, i zavisio je od toga da li će biti dovoljno posvećen da igra vrstu igre koju smo dogovorili – i koje će rezultate postizati – što ultimativno utiče na samopouzdanje. Kao rezultat toga – smatram da je sada mnogo hrabriji u odlučujućim momentima nego što je bivao početkom godine. Sada mi se čini da – gubio ili dobijao – odaje utisak da mnogo više veruje u svoju igru.

Pored predivnog bekhend top-spina, Dimitrova odlikuje i sjajan slajs – bekhend na svim podlogama, i Delgado ima puno reči hvale za taj strateški udarac. “Važno je odrediti u kojoj meri je optimalno igrati ga – i mislim da ga sada koristi veoma pametno, u odbrambene svrhe – ali i za postavljanje pred napad.”

“Bilo je veoma važno uspostaviti dobar odnos od početka – i razumevanje kada smo mu prenosili neke teške zaključke u određenim momentima. Dosta brzo smo stekli viziju o tome šta bi trebalo raditi da unapredi svoju igru, što je bilo veoma vidljivo pogotovo protiv nekih od najboljih igrača. Jedan od osnovnih ciljeva je bio da se vrati u Top 20 – što smo ispunili danas, jer ovom pobedom postaje 15. Igrač ATP Trke, ali nam je glavni cilj bio da uradimo što bolju postavku za uspešnu 2024. – kako bi imao bolje pozicije u žrebu narednih turnira. Ne vidim zbog čega ne bismo imali ambicije za povratak u sam vrh rang liste, jer uviđamo – čak i kada pobeđuje neke od najboljih igrača – da postoji prostor za napredak. Sada je i on sam izvor tog optimizma i radnog elana – što se donekle izgubilo proteklih godina”, dodaje Delgado.

Upitan da li modeliranje igre iz osnova sa sobom nosi rizik predvidljivosti – Britanski stručnjak kaže:

“U početku je bilo važno dovesti osnovne parametre igre u red, a koliko je to bitno kod najboljih igrača na svetu – kao što je Novak – jasno se vidi iz onoga što ostvaruju kroz karijere u važnim mečevima. To nije bio problem kod njega – jer je on prirodno kreativan, ima toliko varijacija u svojoj igri. Činjenica je da Dimitrov poseduje jednu od najlepših igara, a u tehničkom smislu to nama znači – da ima više opcija, mogućnosti – što čini rad sa njim još lepšim i željene rezultate – bližim…”

Vuk Brajović / Kurir sport