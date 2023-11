SITUACIJA JE DALEKO OD IDEALNE! Kako Đoković može do polufinala Završnog mastersa? Novak juri 2:0 ili UZIMA DIGITRON U RUKE!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je u drugom kolu A grupe Završnog mastersa u Torinu od Janika Sinera sa 2:1, po setovima 5:7, 7:6, 6:7, čime je zakomplikovao svoj prolaz u polufinale poslednjeg turnira u godini.

Naime, postoje dva scenarija kako srpski teniser može da ispadne sa turnira u italijanskom gradu. U poslednjem kolu srpski as se sastaje sa Hubertom Hurkačom (četvrtak, 14.30), dok Siner igra protiv Runea (četvrtak, 21.00), a rezultat tog meča će Novak možda morati da osluškuje.

Ako Rune u trećem kolu slavi protiv Italijana sa 2:0 ili 2:1, Novak ispada ako pobedi sa 2:1 ili izgubi od Hurkača. Dakle, situacija je poprilično jasna, a ona kaže da Novak mora da ide na maksimalnu pobedu protiv visokog Poljaka, kako ne bi razmišljao o ishodu drugog meča u grupi. Našem teniseru bi nesumnjivo odgovaralo da Siner odradi posao za njega i pobedi Runea, na taj način bi učinio uslugu Noletu koji bi se tada našao u polufinalu čak i da izgubi od Hurkača.

Bez obzira na sve ove kalkulacija najbolji teniser svih vremena nas je bezbroj puta do sada naučio da u svaki meč ulazi maksimalno i da sigurno neće dozvoliti da zavisi od drugih.

Novak je već tradicionalno imao protiv sebe i neprijateljski nastrojenu publiku koja je podržavala domaćeg igrača tokom celog susreta, a Srbin je kao i uvek imao samo gospodske reči i o Sineru i o publici.

- Janik je jedini Italijan na turniru, za njega je ogromno uzbuđnje da igra pred svojom publikom. On je u velikoj formi. Normalno je da je publika navijala za njega. Ali, moram da istaknem da sam igrao u neverovatno teškim uslovima za igru, videli ste publika je baš zdušno bodrila svog ljubimca. To je normalno. Ne mislim da ima nešto čudno u tome. Pirodno je da žele da me pobede. Doživeo sam već ovakva osećanja. Svaki igrač je još više motivisan da pobedi mene gde god igram u svetu. To je u redu. Apsolutno normalno. Žele da uzmu moj skalp - zakljucio je Đoković.

