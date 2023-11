ALKARAZ UPISAO PRVENAC U TORINU, PA GOVORIO O MEČU NOVAKA I JANIKA: Verovatno je za mnoge bilo izuzetno napeto i teško pratiti

Likovao je sa pravom Karlos Alkaraz posle pobede u dva seta protiv jednog od jačih protivnika na turneji – Andreja Rubljova – posle više nedelja. Ipak – i pored te glavne teme, lokalne kolege su iskoristile ovo druženje sa svetskim brojem 2 da što više istaknu važnost pobede Sinera nad Đokovićem – pa je bilo pregršt pitanja u vezi tog sinočnjeg meča.

Možete li nam reći koji je bio ključ današnje pobede – pitali su Alkaraza?

"Mislim da sam odigrao prilično dobar meč – I da je bilo ključno da demonstriram svoju igru. Nije mi bilo bitno da li sam mogao da pobedim ili izgubim, samo da pokažem svoj stil, svoju igru – i mislim da sam to dosta dobro uradio."

Na pitanja – da li se seća kada je poslednji put izgubio tri meča zaredom – i kako se nosio sa tim poslednjih nekoliko dana – Španac kaže:

“Iskreno, ne sećam se. Video sam da je to bilo 2021, ali se trenutno ne sećam tih mečeva (smeh). Davno je bilo da sam, eto, izgubio tri meča zaredom. Trudim se da ne razmišljam o tome. Posle prvog meča samo pokušavam da dobro treniram i uđem u ovaj meč sa malo više samopouzdanja nego što sam ga imao u prvom meču.”

foto: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Možete li da nam kažete kako ste se osetili posle ovog meča – jer nam se čini da je ova pobeda razlog za veliko olakšanje za vas– glasilo je sledeće pitanje:

“ Zaista sam srećan zbog današnje pobede. Pobediti sjajnog igrača kao što je Rubljov vam daje puno samopouzdanja. Očigledno je malo bolji osećaj pobediti posle poraza u prvom meču, i pre ovog meča mi je bilo zaista teško.Mogli ste da vidite da sam imao problema sa nivoom igre poslednjih nekoliko meseci, u nekoliko nedavnih turnira. Odigrati ovaj meč na ovom nivou kvaliteta mi zaista pomaže da spreman uđem u naredni meč u grupi, svestan da sam u stanju da igram svoj najbolji tenis – i stvorim sebi šansu u preostalim mečevima na ovom turniru.”

Šta je za vas danas bio ključ pobede protiv Rubljova?

“Ključ je bio – biti agresivniji od njega. Znam da je zaista teško biti agresivniji od Rubljova, jer svi znaju za njegovu snagu, njegov forhend, njegove udarce. Odigrao sam na nešto višem nivou od njega. Trenirao sam juče veoma dobro, bio fokusiran na svoje udarce – i to uspeo da prenesem sa treninga na današnji meč. Mislim da je to bio ključ,” konstatuje Alkaraz.

Pre neki dan ste rekli da ste bili malo psihički umorni posle ove duge, teške sezone. Kako ćete se, na kraju, suočiti sa Medvedevom ako Zverev pobedi – u meču koji će u suštini biti kao četvrtfinale? Koliko je teško kada u sebi mislite da ste pomalo umorni, i kada biste – umesto tenisa - radije otišli na odmor na neka lepa ostrva?

“Posle ove pobede su se moja razmišljanja promenila. Pripremiću meč na isti način kao i danas. Pokušaću da pokažem sve od sebe i pokušaću da pobedim Medvedeva. Poslednji meč me je pobedio, igrajući na visokom nivou. Pokušaću da dobro analiziram taj meč na US Openu – i nastojaću da budem bolji nego tada – uzevši u obzir sve što je u njemu bilo pozitivno i negativno. U svakom slučaju – očekujem da igram svoj najbolji tenis i uradim sve što mogu - u petak”, jasan je Karlos.

“Trenutno ne razmišljam o odmoru, već da dam sve od sebe i pokušam da se plasiram u polufinale na ovom neverovatnom turniru!”

foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Da li ste gledali meč između Janika i Novaka? Da li vas uzbuđuje pomisao o mogućem meču protiv Janika ovde u Italiji - u polufinalu ili finalu?

“Naravno, pratio sam ga – kao veliki ljubitelj tenisa – i za mene je to je bio jedan od najboljih mečeva u godini. Kvalitetan tenis, neverovatan meč, veoma neizvesnog toka – i mislim da su u njemu svi uživali. Verovatno je za mnoge bilo izuzetno napeto i teško pratiti njegov tok – a ja sam zaista uživao u ovom sjajnom susretu dvojice majstora. Iskreno, bilo bi zaista teško igrati protiv Janika u Italiji, jer će publika biti uz njega na svaki mogući način. Ali – ko zna šta će se još desiti – i voleo bih da igram takav meč protiv njega. Naš svaki dosadašnji meč je bio sjajan - pa da vidimo…” kaže on.

Upitan – da li misli da je Janik pravi kandidat za osvajanje Grend Slema u 2024. godini – Alkaraz nema sumnje:

“Apsolutno je tako, i ne sumnjam u to.On je jedan od onih tenisera koji ima kvalitete za osvajanje Grend Slema – i mislim da će biti jedan od glavnih konkurenata za mesto broj 1 na svetu – kao da će nastojati da stvori šansu da to i dostigne. To je moje predviđanje”, nasmejan odgovara Španac.

Niste igrali toliko u dvoranama? Šta vam je najteže u tim uslovima – u poređenju sa tenisom na otvorenom?

“Igra na otvorenim stadionima je sporija. Tereni na kojima smo igrali ove godine su bili veoma spori – I dolaskom na terene u dvoranama – sve postaje brže. Za mene je bilo donekle teško da prilagodim svoju igru na početku mečeva u ovim uslovima – a pogotovo na ovom turniru, gde je podloga izuzetno brza. Ali sve može da se promeni uz dobre treninge i dobru pripremu.”

foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Rekli ste da ne razmišljate o tome da ste izgubili tri meča zaredom. Kada pogledate ukupne rezultate od Vimbldona, imali ste dobre nastupe na nekim turnirima, ali je konačno titula izostajala. Da li razmišljate o tim stvarima, ili je ono što se desilo u prošlosti – prošlost, I više nije bitno?

“Trudim se da ne razmišljam o tome. Američka turneja je bila dobra za mene – i iako nisam uzeo nijednu titulu – igrao sam jedno četvrtfinale, zatim finale Sinsinatija protiv Novaka – i polufinale Ju Es Opena. Ne posmatram to kao neuspeh. Ne slažem se sa tim da moram da osvojim svaku titulu ili svaki turnir. Što se mene tiče, kao što sam rekao, mučio sam se poslednjih nekoliko meseci – što se možda najviše videlo u Aziji. Šangaj i ostali turniri u tom delu sezone nisu bili dobri po mojim standardima – i to nije način na koji želim da završim sezonu. Trudim se da ne razmišljam o tim turnirima, o poslednjim porazima. Trudim se da iz svega izvučem ono što je pozitivno, da promenim negativno – i zaključne primenim u praksi kako bih bio bolji igrač – a ovde podigao formu u mečevima koji me očekuju”, zaključuje Alkaraz – ponovo favorit za plasman u polufinale prvog završnog Mastersa u njegovoj karijeri.

(Vuk Brajović)