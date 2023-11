"TO JE KLJUČ UKOLIKO ŽELITE DA IMATE ŠANSU NA OVOM TURNIRU" Alkaraz presrećan posle prve pobede u Torinu - protivnici neka se paze

Španski teniser Karlos Alkaraz vrlo dobro zna zbog čega je došao do prve pobede u karijeri na Završnom mastersu.

Mladi teniser danas je pobedio Andreja Rubljova sa 2:0 u setovima, u drugom kolu Crvene grupe.

"Mislim da je ovo bio totalno drugačiji meč, drugačiji nivo. Nivo kakav moram da imam protiv najboljih ako hoću da imam šansu na ovom turniru. Juče sam dobro trenirao, na nivou na kojem sam želeo i na kom sam bio danas. Odigrao sam dobro. Srećan sam zbog svog tog osećaja i nivoa igre", rekao je Alkaras posle meča i potom dodao:

"Da shvatim da je jako brzo. I da shvatim da moram da udarim prvi. Na ovakvom terenu morate da budete agresivniji od protivnika. To je ključ. Ako hoćete da imate šansu na ovom turniru, morate tako. To sam danas radio. Pre nego što sam izašao na teren, razmišljao sam šta moram da uradim i mislim da je to bio ključ ove pobede", istakao je Španac.

Kurir sport