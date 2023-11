SLAVNA TENISERKA JAVNO STALA U ODBRANU ĐOKOVIĆA: Britanska štampa odvratno, sramno i nepravedno optužuje Novaka

Bivša teniska šampionka Marion Bartoli stala je u odbranu Novaka Đokovića kojeg su britanski mediji napali zbog problema sa doping kontrolom uoči meča protiv Velike Britanije u četvrtfinalu Dejvis kupa.

Iako je praksa da se teniseri testiraju posle svojih mečeva, desio se presedan pa je doping kontrola banula kod Novaka pre meča sa Kameronom Norijem. Đoković je zbog toga oštro reagovao, a britanski mediji su odmah udarili na srpskog tenisera. Tim napadima se pridružio i bivši francuski biciklista Mark Madio.

Međutim, glas razuma stiže takođe iz Francuske. Bivša šampionka Vimbldona je objasnila situaciju oko Đokovića.

- Kad znate da ćete na doping test, imate nekoga ko vas prati ceo dan. Čim izađete sa terena, on vas prati, on je u svlačionici kad se tuširate. A ako ne možete u toalet, on vas prati na konferenciju za štampu sve dok ne date urin. Tako da ne vidim kakva je razlika da li se to radi pre ili posle meča, posebno što je koncentracija urina veća posle meča jer se tokom duela dešava efekat dehidracije. Suđenje koje smo pokušali da izvedemo protiv Đokovića vezuje se za britansku štampu, koja ništa ne zna o procedurama, ali sebi dozvoljava da optužuje igrače. To je odvratno, sramno i potpuno nepravedno - rekla je Bartoli.

