MEĐEDOVIĆ POSLE NAJVEĆEG USPEHA U KARIJERI: Srećan sam što idem Đokovićevim stopama na neki način!

Srpski teniser podelio je utiske nakon najvećeg uspeha koji je ostvario u dosadašnjoj karijeri.

Talentovani srpski teniser osvojio je prestižni "Next Gen" turnir u Džedi i tako poneo epitet najboljeg mladog tenisera na planeti.

"Neverovatan osećaj, jako sam emotivan, pogotovo što sam na poslednjih nekoliko turnira gubio tako što sam propuštao meč lopte. Posle četvrtog seta sam se plašio da se to ne ponovi, ali uspeo sam da se probudim ponovo u petom setu i da dobijem", rekao je nakon velikog trijumfa.

Novak je slavio na Završnom mastersu u Torinu, a on u Džedi.

"Lepa je to stvar, nas dvojica iz Srbije. On je osvojio veliki masters, onaj pravi, a ja ovaj za mlade. Velika je to stvar, naravno, srećan sam što idem Novakovim tragom na neki način“, dodao je Hamad.

Najavio je i velike planove za narednu godinu.

"Ovo će mi sigurno dati mnogo samopouzdanja za 2024. godinu. Fis je neverovatan igrač, na ATP listi je mnogo bolji od mene, već je u top 40 s razlogom, vrlo je dobar. Samo sam veoma srećan", zaključio je Međedović.

