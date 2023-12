"NAJGORE RANGIRANI ŠAMPION U ISTORIJI TURNIRA U DŽEDI" Brajović: Hamadov uspeh nije slučajnost, PONAVLJA SE BAJKA IZ 2010!

Srbija još priča o velikom uspehu koji je naš teniser Hamad Međedović ostvario u subotu, osvojivši titulu na mastersu u Saudijskoj Arabiji, u Džedi, pobedivši u finalu Artura Filsa.

Reč je o završnom mastersu za mlade igrače, poznatom kao Turnir Nove Generacije, koji se igra od 2017. godine i koji su pre Međedovića, između ostalih, osvajali Stefanos Cicipas, Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Meč Međedovića i Filsa bio je neizvestan i napet do kraja, do petog seta koji je naš teniser dobio bez problema i u velikom stilu stavio tačku na dominaciju srpskih tenisera u ovoj teniskoj sezoni.

Da li možemo li da se nadamo da će nakon Novaka Đokovića novi teniser pod zastavom Srbije nizati slične uspehe, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević pitala je teniskog stručnjaka Vuka Brajovića.

- Hamad je već duži period u fokusu naše stručne teniske javnosti, ako neko nije čuo za njega do sada, kao najveći talenat dolazeće generacije. I on slovi za takvog već, ja bih rekao, 7 godina. Hamad je radio i sa Bogdanom Obradovićem, Jankom Tipsarevićem, ali u poslednje vreme o Hamadu vodi računa Novak Đoković, odnosno Viktor Troicki i njegov bivši menadžer Korado Čobušnik, koji je Viktora vodio kroz karijeru. Bilo je lepo videti ovako zaista renomiran tim stručnjaka uz Hamada na finalu Next Gen turnira u Džedi, što zaista puno većava u vezi njegove predstojeće karijere - otkrio je Brajović.

Istaao je i finansijski aspekt Međedovićevig trijumfa na prestižnom turniru u Džedi.

- Hamad je zaradio preko 500 hiljada američkih dolara, što će mu svakako puno značiti da uz već postojeću Novakovu podršku trasira svoj put ka top 100, a nadamo se sledeće sezone i da će uspeti da se rangira između 50. i 100. mesta po nekim prognozama.

Sagovornik Kurir TV je kao veliku zaslugu istakao i uspeh Dejvis kup repreezentacije Srbije.

- Hamadov rezultat je plod "uspeha naše reprezentacije" i tek sada se vidi koliko bi plasman u finale i verovatno osvajanje Dejvis kup trofeja u finalu protiv Australije značilo i za naše ostale igrače. Bez obzira na to što smo izgubili od Italije u polufinalu, ovaj dobar plasman i dobre igre pogotovo se odražavaju na karijeru Miše Kecmanovića u narednoj sezoni. Setićemo se da je kada je naša Dejvis kup reprezentacija osvojila ovaj trofej 2010, naredna sezona je bila jedna od najboljih za sve njene članove. Hamadu je to bio jak vetar u leđa i jak podsticaj da se ovako dobro pokaže na turniru na kojem je bio najlošije rangirani igrač koji je ikad učestvovao, a da ga je osvojio, jer je bio 110.

