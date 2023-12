ĐOKOVIĆ JE PONUDIO NEOGRANIČEN NOVAC MEĐEDOVIĆU UZ JEDAN USLOV: Evo šta je Novak tražio zauzvrat od Hamadovog oca

Mnogi su se pitali šta je Novak Đoković tražio zauzvrat kada je odlučio da plaća sve troškove Hamadu Međedoviću.

Odgovor na to pitanje dao je Hamadov otac u jednom intervju.

- Kada sam pričao sa Novakom on mi je rekao "Edo, ne radim ovo zbog para! Imam gde zarađujem novac. Jednostavno, moja uloga i moj zadatak je da pomognem. Kakav bih ja kao čovek bio ako ne bih deci koja to zaslužuju, koja vole tenis, još i postižu rezultate, pomogao" - prenosi Eldin Međedović, Novakove reči i dodaje:

- Ja ga slušam, a on dodaje: "Znaš kako ćemo? Sutra kada Hamad uspe, isto ćeš da uzmeš nekoga kome ćete vi da pomognete! - otkrio je Eldin Međedović jedini uslov Đokovića u razgovoru za Sportal.

Podsećamo, talentovani srpski teniser osvojio je prestižni "Next Gen" turnir u Džedi i tako poneo epitet najboljeg mladog tenisera na planeti.

- Neverovatan osećaj, jako sam emotivan, pogotovo što sam na poslednjih nekoliko turnira gubio tako što sam propuštao meč lopte. Posle četvrtog seta sam se plašio da se to ne ponovi, ali uspeo sam da se probudim ponovo u petom setu i da dobijem - rekao je nakon velikog trijumfa.

Novak je slavio na Završnom mastersu u Torinu, a on u Džedi.

- Lepa je to stvar, nas dvojica iz Srbije. On je osvojio veliki masters, onaj pravi, a ja ovaj za mlade. Velika je to stvar, naravno, srećan sam što idem Novakovim tragom na neki način - dodao je Hamad.

