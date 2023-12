NIJE MOGAO NI DA SANJA OVOLIKI NOVAC: Pre dve godine NOVAK MU PLAĆAO putovanja, hotele... Bukvalno sve! Sada je zaradio BOGATSTVO!

Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je titulu na turniru "Nove generacije" (Next gen) u Džedi, pošto je u velikom finalu savladao Francuza Artura Filsa.

Talentovani momak iz Novog Pazara tako je poneo nezvaničnu titulu najboljeg mladog tenisera sveta.

Međedović je prvi srpski teniser koji je osvojio prestižni turnir na kome se takmiče igrači do 21 godine.

Uz pehar mladi Hamad dobio je i ogromno bogatstvo! Suma koju je dobio, verovali ili ne, premašuje zaradu koju je ostvario u svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri. Naime, Međedović je postavio rekord turnira sa 514.000 dolara novčane nagrade, pošto je trijumfovao u svim mečevima u Džedi. Do učešća na prestižnom "Next gen" turniru Srbin je ukupno u karijeri zaradio nešto više od 400 hiljada dolara.

Hamad sada mirno može pravi planove za budućnost i uživa u plodovima svog rada, a pre nekoliko godina bilo je pitanje da li će zbog finansijske situaciji uopšte moći da gradi profesionalnu karijeru.

Srećom, veliki Novak Đoković na vreme je prepoznao talenat i priskočio u pomoć. Finansirao je maladog srpskog asa i nije pogrešio...

"Tokom cijele 2021. godine, sve trenere, kompletna putovanja, hotele, avionske karte, fizioterapeuta, masažere, pripreme na koje su zajedno išli, dinara nismo dali ni za šta. A to nije novac koji je u tom svijetu tenisa mali. To je stvarno velika svota. Jedan trener košta puno, pa gdje su kondicioni trener, fizioterapeut, tereni… Zamislite, najbolji na svijetu zove moje dijete da idu zajedno na pripreme. Zamislite to! To bi bilo kao da vas Ronaldo ili Mesi zovu i kažu: "Ajmo na fudbal!" ili "Javi mi se ako ti treba nešto!" Te stvari u današnjem vremenu djeluju malo strane, ali hvala Bogu ima ljudi kojima nije sve novac već gledaju ljudskost", otrkio je u jednom intervjuu za "Sportal" Hamadov otac Eldin Međedović.

