NADAL O POVRATKU NA TEREN: Ne brine me kuk, već sve ostalo!

Španski teniser Rafael Nadal posle skoro godinu dana pauze vraća se na teren.

Rafa je rekao da ga ne brine povreda, već kako će izgkedati sve drugo oko tog dugo iščekivanog povratka.

"Izbegavao sam da dajem bilo kakve prognoze u vezi mog povratka, jer se ipak radi o godini provedenoj van terena i operaciji kuka, ali ono što me najviše brine nije kuk, već kako će izgledati sve ostalo. Mislim da sam se dobro pripremio i nadam se da će stvari krenuti pozitivno i da ću imati priliku da ponovo da uživam na terenu", izjavio je Nadal.

Nadal jedva čeka da se vrati na teren i oseti taj takmičarski žar.

"Potrajalo je sve ovo, dug je to period pauze. Nestrpljiv sam da ponovo osetim tu nervozu, to uzbuđenje, te strahove, te sumnje. Potrudiću se da ne očekujem ništa. Nadam se da ću uspeti da ne postavljam pred sebe izazove koje sam postavljao ranije, tokom cele karijere. Nalazim se u drugom dobu, za mene je ovo neistražena teritorija. Celog života sam terao samog sebe preko granice mogućeg i nadam se da sam u stanju da to ne radim više", izjavio je Rafa.

Ne želi sebe da opterećuje preteranim zahtevima.

"Moram da prihvatim stvari kakve jesu i znam da će biti jako teško u početku. Moram sebi da dam neophodno vreme i da ne zamerim sebi što će u početku, verovatno, stvari izgledati loše, jer postoji realna mogućnost da se to dogodi. Znajući da bi sve moglo da se promeni u ne toliko dalekoj budućnost"

Kurir sport / V. Ž.