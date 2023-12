"ĐOKOVIĆ NAS JE MUČIO - ČUPAO NAM NOKTE I STAVLJAO LISICE" Reči hrvatskog trenera odzvanjaju: Ja sam star, moram da pazim na srce!

Proslavljeni hrvatski teniser i trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević, potpuno otvoreno, bez uvijanja, progovorio je o svom odnosu sa najboljim teniserom sveta.

Ivanišević od 2019. godine sarađuje sa najboljim srpskim teniserom i u više navrata je isticao da u nekim momentima postaje tenzije u njihovom odnosu i da njegov posao zna da bude izuzetno stresan.

Novak je izuzetno zahtevan. Želi da bude najbolji i da ostane najbolji, pa mu teba najbolje od svog glavnog trenera, kao i ostalih članova tima.

Srpski as neretko na svojim mečevima iskali bes Ivaniševiću i ostalim članovima tima, međutim, iako mu u tim momentima nije prijatno, Goran mu to ne uzima za zlo.

foto: Screenshot

O njihovom specifičnom odnosu Hrvat je otvoreno govorio za "We Are Tennis".

"Dobra analogija bila bi opisati Novaka Đokovića kao direktora neke korporacije, a on traži i traži profit. Ti su ga profiti izdvojili od svih ostalih. Poput gubitaka u korporaciji, ako izgubi, gubi tržišni udeo što rezultira padom na lestvici. Đokoviću, kao i svaki vrhunski igrač, to teško podnosi", počeo je Ivanišević.

On je istakao da sa Novakom nije nimalo lako raditi.

"Sa Đokovićem nije lako, pogotovo kada mu nešto ne polazi za rukom. Tri dana nas je okovao lisicama. Mučio nas je, čupao nam nokte. Bilo je mnogo stvari, ali to vam ne mogu reći. Ali mi smo još uvek ovde, živi smo. Moje srce je i dalje dobro. Ja sam star čovek, moram da pazim na svoje srce", kaže Ivanišević i dodaje:

"Ovde smo da bi se osećao bolje, da bi igrao bolje. Ponekad nije lako. Ponekad je veoma komplikovano".

Goran ističe da Novak stalno traži načine da unapredi svoju igru.

"On uvek želi da se poboljša. To je dobra i loša stvar za mene kao trenera i ostatak tima. Mislim da je mnogo popravio svoje voleje, svoju igru na mreži generalno. Njegova pozicija na mreži je mnogo bolja, veoma ga je teško proći, ranije nije bilo tako. Sada zna šta radi na mreži, dobro se oseća tu. Mnogo, mnogo jače udara forhende. On ide na udarce" kaže Ivanišević.

foto: Andrea Rosito / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatski stručnjak kaže da se nije lako nosti sa Novakom kada izgubi meč.

"Mogu da budem ljut na njega samo ponekad kada viče bez razloga na nas. Kada izgubi meč, uvek daje sve od sebe i trudi se. Ali nije lako nositi se sa njim kada gubi meč. Kao i svako ljudsko biće, on se bori sam sa sobom. Znam da mu nije lako da se motiviše, osvojio je sve, završio kao broj 1, ali on uvek nađe motivaciju".

Kurir sport/J.M.

