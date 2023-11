ĐOKOVIĆ ČESTO URLA NA IVANIŠEVIĆA, A SAD JE OTKRIO ŠTA ZAPRAVO MISLI O NJEMU! "Pokušava da me motiviše, ali to mu ne uspeva"

Najbolji teniser ikada Novak Đoković osvrnuo se na izjavu njegovog trenera Gorana Ivaniševića koji je istakao da je Noleta veoma teško motivisati.

Kada se pogleda svaki mogući parametar, stvar je potpuno jasna, najbolji u istoriji "belog sporta" je Novak Đoković. Ipak, i takva sportska veličina ponekad ima problem sa motivacijom.

Sada je i sprki as potvrdio da mu u tome pomažu članovi tima, na čelu sa legendarnim Goranom Ivaniševićem.

foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

"Uveravam vas, ja sam ljudsko biće puno mana kao i svi drugi. Ja sam blagosiljan vrhunskom teniskom karijerom. On je u pravu. Sada mi treba više motivacije u potonjoj fazi karijere nego pre pet ili 10 godina. Stvari su drugačije, menjaju se. Imam dvoje dece koje imaju šest i devet godina. Svaki put kad ih napustim srce mi se slama. Kada odlučim da negde otputujem, zaista želim da pobedim da bi to vredelo - pričao je Đoković i dodao:

- Članovi tima pokušavaju da nađu način da me motivišu. Nisu imali toliko uspeha do sada, ali se trude. Šalim se naravno. Veoma se zabavljamo, sjajni smo prijatelji. Imamo i profesionalni odnos, naravno, ali ja veoma volim Gorana kao osobu. On je bio jedan od igrača na koje sam se ugledao, dolazimo iz komšijskih zemalja, govorimo isti jezik", kazao je Đoković u intervjuu za "Eurosport".

Kurir sport / Eurosport

Bonus video:

15:17 ĐOKOVIĆ POKORIO AMERIKU: Novak se osvetio Medvedevu u finalu Ju Es opena i osvojio 24. grend slem titulu