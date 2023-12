"ĐOKOVIĆ DOMINIRA JER SE NIJE VAKCINISAO" Pljuvala Novaka tokom pandemije i haosa u Australiji, sad izrekla još veću BUDALAŠTINU!

Novak Đoković ima veliki broj hejtera širom sveta. Malo je njegovih kolega koji ravnodušno gledaju na uspehe i rekorde koje Srbin postavlja.

foto: Starsport

Jedna od onih "stalnih mrziteljki" najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića jeste i Australijanka Rene Stabs. Pazite sad, žena koja nikada nije prošla drugo kolo na nekom od grend slem turnira sebi dozvoljava da komentariše učinak Novaka Đokovića, čoveka koji ima 27 titula na najvećim turnirima sveta.

Rene Stabs je pre dve godine, kada je Novak Đoković prolazio torturu na Australijen openu, bio zatvaran u hotelu za migrante, kada mu je suđeno jer je insistirao na pravu na sopstveni izbor, koristila prililku da ga vređa, omalovažava i pljuje. Samo iz razloga što Novak Đoković nije želeo da se vakciniše protiv kovida-19, smatrajući da vakcina nije dovoljno ispitana.

foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Australijanka je sada tresnula neviđenu glupost, ponovo komentarišući Novakove pobede i trofeje. Kako je lupila, dok su drugi teniseri igrali turnire tokom pandemije, Đoković se odmarao.

- Igrači kao što su Kasper Rud bi trebalo da malo bolje prave sebi raspored. To je, recimo, razlog zašto Novak dominira poslednjih godina - kazala je Rene Stabs za portal "Sportskeda" i nastavila:

foto: Printskrin

- Pandemija nije bila „prijatelj“ Novaku. Ali, to što se nije vakcinisao i nije mogao da igra na tri od četiri grend slema i verovatno da ih osvoji mu je produžilo karijeru. Dok su drugi igrali, on je mogao da odmara svoje telo za sve to vreme i zato smatram da mu je sve to pomoglo. Iako verujem da bi on više voleo da je mogao da igra.

Kurir sport

00:40 Novak Đoković i navijači - Dejvis kup