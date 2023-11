"PRVO GA NAPADALI ENGLEZI, SADA SU PALICU PREUZELI ALBANCI" Teniska legenda ZAGRMELA zbog Novaka i "SPORNE" pesme: "NEKA SE PEVA"

Prava hajka i histerija povela se protiv Novaka Đokovića posle uspeha teniske reprezentacije Srbije u Dejvis kupu i pobede nad Velikom Britanijom (2:0).

Mediji iz Albanije, ali i pojedinci iz Crne Gore nisu propustili priliku da ocrne najboljeg tenisera na svetu, da popljuju bez ijednog argumenta Novaka Đokovića. A, zašto? Samo zato što je teniska reprezentacija Srbije na predstavljanju pred meč protiv Velike Britanije izašla uz pesmu "Veseli se srpski rode". Hrvatskim i medijima iz BiH čak je zasmetalo što su se srpski teniseri pred izlazak na meč u svlačionici zagrevali uz zvuke "Marš na Drinu", pobedničke pesme junačke srpske vojske iz Prvog svetskog rata.

"Veseli se srpski rode" je pesma koju obožava Novak Đoković i jedna je od najpopularnijih među mladima u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj... Poznato je da je na stotine hiljada ljudi pevalo ovu pesmu zajedno sa Novakom Đokovićem i srpskim košarkašima ispred gradske skupštine u Beogradu, u septembru. Posle osvajanja US opena i srebrne medalje na Svetskom prvenstvu.

Kurir je kontaktirao Radmila Armenulića, vrsnog teniskog stručnjaka i nekadašnjeg selektora teniske reprezentacije u Dejvis kupu. Pitali smo ga kako on gleda na najnovije napade na Novaka Đokovića zbog pesme "Veseli se srpski rode".

- Krenimo redom. Prvo su Novaka napadali Englezi, a sada su palicu preuzeli Albanci. Ljubomorni su ljudi na Novaka, mene to ne iznenađuje. Očekivao sam sve to. Koliko vidim sva ta mržnja ne smeta Novaku. Pravo da vam kažem, ne smeta ni meni, a koliko vidim ni našem narodu - rekao je Radmilo Armenulić za Kurir i nastavio:

- Sve je to bezvredno. Najbolje je ne obraćati pažnju na takve stvari. Novak Đoković je najbolji na svetu i to je pojedincima mnogo smeta.

Dalje, Radmilo Armenulić iznosi jednu zanimljivu tezu vezanu za pobednički karakter Novaka Đokovića.

- Najvažnije je da sve uvrede i sva mržnja ne dotiču Novaka. Videlo se to i u Torinu, na završnom mastersu. Šta mu je tamo publika radila? A, on je posle svega bivao sve bolji i jači. Novak je navikao da ga vređaju, on shvata da će nešto uvek da se dešava protiv njega. I što je najbolje, Novak je svu tu mržnju prevazišao. Uvredezlobu i netrpeljivost bacio je u drugi plan. Ne primećuje sve one koji ga mrze.

Što se tiče same pesme "Veseli se srpski rode" koju izvodi Danica Crnogorčević, Radmilo Armenulić ne nalazi bilo šta sporno.

- Ne znam čemu histerija. To je lepa narodna pesma, melodična. Peva se, voli je naš narod. Reči nisu uvredljive. Volim da je čujem, kao i svaki Srbin. Što da ne? Neka se peva. Volimo svoju zemlju i smatram da je bila baš odgovarajuća za tu priliku u Dejvis kupu.

Radmilo Armenulić izneo je i očekivanja vezano za polufinalni duel Srbije i Italije, sutra u 12.00 sati.

- Očekujem baš težak meč protiv Italijana! Janik Siner je opasan igrač. Ima snažan servis, dobar volej, dobro se kreće... Teško ga je brejknuti. Može da dobije dva poena. Mi nažalost nemamo dubl, onaj vrhunski. Kako je najavljeno, igraće Novak i mladi Međedović, ako se ne promeni. Plašim se da ne izgubimo taj meč. Mislim da je dubl Italije bolji od našeg. Nažalost, mi odavno nemamo vrhunski dubl. Da bismo ga imali, potrebno je da teniser igraju turnire i da se uigravaju - zaključio je Radmilo Armenulić.

