Britanski "Bi-Bi-Si" objavio je listu kandidata za nagradu sportiste godine koju dodeljuje taj medij, a među kandidatima je i Novak Đoković.

Da li bi najboljI teniser sveta mogao da ponesu i ovu laskavu titulu, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević pitala je teniskog analitičara Vuka Brajoviča.

01:01 FAVORIT JE ZA BI-BI-SIJEVU, ALI I MNOGO VEĆU NAGRADU Teniski analitičar kaže da mnogi već vide Novaka kao NAJVEĆEG IKADA

- Ja svakako mislim da je to moguće, da je to realno. Novak je četiri puta inače osvajao i prestižnu Laureus nagradu za najboljeg sportistu sveta i po mnogima, po njegovim dostignućima Novak je kandidat za jednog od najboljih sportista svih vremena. I on je takođe vrlo mudro odabrao da ne priča o toj kategoriji "greatest of all time", najveći svih vremena i svim nekim izvedenim kategorijama koje su međuvremeno nastale kao neka iz nužde da se ta kategorija nekako razvodni - rekao je Brajović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rr/M. R.

Bonus video:

01:25 NOVAK SA 36 GODINA TREBA DA JE ZRELIJI I MUDRIJI, A NE DA PADA U VATRU! Kojić oštro: Ako se neko pali, oni ga još više...