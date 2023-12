"VAŽNO JE ŠTO SE ALKARAZ NE PLAŠI ĐOKOVIĆA, ALI..." Čuveni španski teniser izneo zanimljivu teoriju: "Novak je kao DIZEL MOTOR"

Nekadašnji čuveni španski teniser, Felisijano Lopez, dao je zanimljivo poređenje Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Lopez smatra da Alkaraz ima šansi u borbi sa Novakom, posebno jer ga se ne plaši, ali da ima jedna velika razlika u igri ova dva tenisera.

- Važno je što se Karlos ne plaši Novaka. A, ima dovoljno zrelosti da se prilagodi na njegovu igru, kao i hrabrosti da se suprotstavi Đokoviću, koji je po mnogima najbolji teniser sveta svih vremena - rekao je Felisijano Lopez, pa dodao:

- Razlika je u tome što je Đoković kao dizel motor, a Alkaraz ne može da ostvari rezultat ako igra na takav način. Novak nekada počne mečeve u sporom ritmu, sve dok ne pronađe pravi trenutak i onda ubrzava. I zbog toga deluje nepobedivo.

foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dao je i savet mladom Karlosu Alkarazu.

- Trebalo bi da iskoristi ovu pauzu da se resetuje, psihički i fizički i da krene od nule novu sezonu. Možda je ono što mu se desilo u drugoj polovini godine posledica umora, nije se osećao komotno na terenu, ali sve su to normalne stvari. Dešavaju se svima, to je proces učenja. Karlos još nema u sebi toliko mečeva i turnira da bi umeo da kaže „ovo ću da uzmem“, „ovo ću da ostavim“, „ovo hoću, ovo neću“. Sve to što se desilo njemu u životu je kao cunami i teško se nositi sa tim sa samo 20 godina - zaključio je Felisijano Lopez.

Podsetimo, Novak Đoković će i 2023. godinu završiti na vrhu ATP liste, a mladi Karlos Alkaraz biće mu prvi pratilac.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

00:40 Novak Đoković i navijači - Dejvis kup