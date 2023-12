HIT SCENA U PERTU! Kineskinja "napucala" Novaka, a njegova reakcija OBILAZI PLANETU - "Zapamtio sam ti ovo" VIDEO

Duel između Srbije i Kine na Junajted kupu odlučuje miks dubl! Na jednoj strani su Novak Đoković i Olga Danilović, a na drugoj Žižen Žang i Ćinven Ženg.

Od samog početka gledamo veoma zanimljiv meč, pa publika u Australiji ima i više nego dovoljno razloga da uživa.

Čak je u jednom momentu viđena komična scena, a u glavnoj ulozi našao se najbolji teniser ikada, koji je urnebesnom gestikulacijom nasmejao sve do suza!

Naime, teniserka iz Kine "napucala" je Novaka dok je bio na mreži, a on joj je stavio do znanja da joj je to "zapamtio".

Naravno, Novak se našalio tom prilikom.

