MIŠA PROTIV ALKARAZA IDE PO POBEDU KARIJERE! Kecmanovića čeka pakao na Rod Lejver Areni! Ovo su preduslovi za pobedu Srbina!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Dvostruki osvajač Grend slem trofeja Karlos Alkaraz ga je najavio kao “rat”, ali da li će zaista tako izgledati večerašnji meč (09.00 časova po vremenu u Srbiji) u glavnom terminu na Rod Lejver Areni sa Miomirom Kecmanovićem?

Prvi put je Karlitos u najboljih 16 u Melburnu, i plasman u četvrtfinale ovde bi mu objedinio taj nivo uspeha na Slemovima. Miši je ovo drugi nastup u Melburnu na ovom nivou (2022.), a jedini put da su se do sada susreli je bilo četvrtfinale Mastersa u Majamiju isto te 2022., kada su 2 taj-brejka i 3 seta odlučili pobednika, tada 18-godišnjeg Španca.

Uspehom u današnjem meču Karlos bi se pridružio Nadalu kao drugi aktivni teniser koji je ušao u četvrtfinale Slema na sedam ili više turnira (Nadal – 47), dok je Miša na korak da uz Novaka postane jedin Srbin koji je u Melburnu ušao u četvrtfinale (Novak – 14. puta).

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Miši se ukazuje mogućnost da prvi put pobedi igrača iz Top 5 ATP liste, uz dosadašnjih 8 poraza. Najbolje plasirani igrač koga je Miša pobedio na Slemu bio je Tomi Pol u prošlom kolu (14.), a na drugim turnirima – Zvereva, Beretinija i Runea, svu trojicu dok su bili broj 6 i to na tvrdoj podlozi.

Alkarazu je Australijan open najmanje uspešan od svih Slemova, a u trećem nastupu u Melburnu i 12. Slemu u karijeri nastoji da prvi put uđe među najboljih osam igrača. U prethodna dva nastupa se nije proslavio – 2021. je izgubio od Mikaela Imera, a 2022. u trećem kolu od Beretinija – dok je prošlu godinu propustio zbog povrede desne noge.

Treći najmlađi osvajač Vimbldona (20 godina 72 dana) Alkaraz je ove godine zdrav i u dobrom nizu, i nastojaće da pobedom u Melburnu sa 20 godina i 268 dana postane najmlađi osvajač trofeja Normana Bruksa od Novaka 2008 (20 godina, 250 dana), a treći u istoriji koji bi osvojio 3 Slema pre 21 navršenih godina (posle Vilandera – čak 4 titule, i Borga sa 3).

Kecmanović će nastojati da prvi put uđe u četvrtfinale jednog Grend slema na njegovom šestom nastupu u Melburnu i 20. na Slemovima. Večerašnjim uspehom bi postao tek treći Srbin koji je ovako daleko došao u Melburnu, posle Novakovih 14 nastupa i jednog Bobe Živojinovića 1985. i pobede nad Mekenroom. Drugi put je Miša u četvrtom kolu, i ovo je time njegov omiljeni Grend slem.

foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako Miša bude verovao u sebe, uspeo da otrese tenziju velikog meča i uloga i time se oslobodio u fizičkom i mentalnom smislu da parira Alkarazu – naučivši prave lekcije iz teških pobeda nad Štrufom i Polom – onda ćemo sigurno uživati u sjajnom meču koji bi mogao da postane neizvestan ako uđe u 4. set. Alkaraz na početku sezone ne briljira, još ulazi u takimčarski ritam – a na njegovom prvom turniru ove godine nije bio na nivou viđenom na Rolan Garosu, Vimbldonu ili Ju Es Openu.

Ukrotiti njegov servis i parirati svojim preciznim početnim udarcima, svesti broj neiznuđenih grešaka na minimum, biti spreman na sve pravce kretanja i verovatno nadmudrivanje uz udarce prema svim uglovima terena (od dropova do probijajućih paralela I dijagonala) i verovati u sebe I svoje šanse do poslednjeg momenta će biti preduslovi da Miša unese nestrpljenje, nesigurnost i osećanje nekomfornosti na terenu kod Alkaraza. To svakako nije nemoguće, za to će trebati vremena – ali i to da naš as nastoji da što bolje otvori meč.

Mišo, verujemo u tebe!

Kurir sport