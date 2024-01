ZABILI SU MU NOŽ U LEĐA, TO IM NIKADA NEĆE OPROSTITI! Kirjos besan kao ris, šokirao je celu Australiju: "Neću da igram na OI"

Ljubitelji tenisa potajno se nadaju da će Nik Kirjos uskoro ponovo uzeti reket u ruke, međutim, australijski as ih je sve rastužio pošto je saopštio da razmišlja o završetku karijere.

On je počeo da gradi medijsku karijeru, a na Australijan openu već radi kao stručni konsultant i komentator.

- Taj razgovor je morao da se obavi. Na raskrsnici sam karijere i došao sam do tečke gde je život posle tenisa nešto što me uzbuđuje. Zato je menadžer i rešio da mi to predoči. Rekao je, "ovo može da bude tvoja budućnost". Mogao bih da putujem svetom i zarađujem od komentarisanja sporta, radeći stvari koje sada radim u svom tok šou programu intervjuišući ljude poput Gordona Remzija i Majka Tajsona - napisao je Kirjos.

foto: Profimedia

Svestan je Kirjos svojih limita i mogućnosti.

- Stvarnost je da deo mene zna da je moje vreme u sportu možda isteklo. I ja sam sasvim u redu sa tim.

Nik će preskočiti Olimpijske igre u Parizu pošto su mu iz Olimpijskog komiteta Australije zabranili da učestvuje na Olimpijadi 2016. godine, što ga je veoma pogodilo i teško da će im to ikada oprostiti.

foto: Profimedia

- Zabraniti mi da igram u Riju 2016. bilo je sramotno. Bio sam 13. na svetu tada i imao ozbiljnu šansu da uzmem medalju. To što su mi zabranili da zbog mog ponašanjam branim boje zemlje je nešto što ne mogu da zaboravim. Zato se neću prijaviti za put u Pariz ove godine. Pre osam godina sam očajnički želeo da predstavljam Australiju na Igrama, ali moj mentalitet se promenio. Želeo sam da igram za zemlju, ali ne mogu da kažem da još to želim. Da budemo iskreni, nisam stvarno osetio da je Australija želela da je predstavljam. Češće se van zemlje osećam kao da sam kod kuće. Znam da će neki uživati u činjenici da ne igram. Ali, navijači na Australijan openu proteklih godina, pričaju drugu priču. Sport je zabava i voleo bih da mislim da sam im priredio šou. Ali zavesa u jednom momentu mora da padne - poručio je kontroverzni teniser.

Kurir sport

Bonus video:

00:23 Nik Kirjos izvlači ajkulu iz mora