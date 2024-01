"SA DANILOM JE OPUŠTENIJE NEGO SA NOVAKOM, ČEŠĆE SE ŠALI" Đokovićev sparing partner otkrio nepoznate detalje: Pričali smo o svemu!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Grčki teniser Stefanos Sakelaridis je imao tu čast da dva puta do sada bude trening-partner Novaku Đokoviću na aktuelnom Australijan openu, i po svemu sudeći – to nikada neće zaboraviti.

“Prvi put kad sam trenirao sa njim bio sam neverovatno nervozan jer je to ipak – Novak Đoković”, ispovedao se on koleginici iz Grčke. “Treninzi sa njim su ozbiljan rad, udara se kao da se igraju poeni u meču, maksimalno je posvećen dokle god loptica leti sa preko mreže”, kaže on.

Sakelaridis je posebno simpatičan u teniskom miljeu po tome što se aktivno “nudi” kao sparing-partner raznim teniserima iz vrha ATP liste tokom Slema, pa je tako dobio priliku da udara i sa Medvedevim.

“Sa Danilom je celo iskustvo mnogo opuštenije i lakše za fizički podneti nego što je to slučaj sa Novakovim treninzima, verovatno zato što smo trenirali posle njegovog meča. On se češće šali tokom treninga, to je njegov stil…” iskren je Stefanos.

Ipak, nema sumnje da su mu treninzi sa Novakom dragoceniji: “Danas sam bio mnogo bolji, ušao sam u fazon; više smo prebacivali i nadam se da sam bio korisniji Novaku nego prošli put. Goran (Ivanišević) je veoma je prijatan u razgovoru, voljan da da savet i podršku. Novak je super, lepo smo se ispričali dok je padala kiša o zajedničkim partnerima, mom rangu, planovima – ali je i dalje trenirati sa njim skoro kao da igrate pravi meč”, zaključuje Grk.

