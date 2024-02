KAKO JE NOVAK VASPITAVAO DECU? Đoković dao LEKCIJU ZA SVA VREMENA roditeljima: Njegove reči o sinu Stefanu treba SVI DA ČUJU!

Novak Đoković važi za jednog od najvećih sportista u istoriji, a svojim ponašanjem, kako na terenu, tako i van njega daje primer mnogima.

Posebno važan faktor u Novakovom životu je porodica, a jednom prilikom Đoković je otkrio na koji način vaspitava decu.

- Deca su najvažnija, ona su naša budućnost i neophodna im je podrška kako bi se pravilno razvili. Možda neko misli da bih forsirao svog sina da igra tenis, ali to ne bih nikada učinio. Ako bude imao želju da igra tenis, to treba da dođe prirodno. Trenutno se to dešava, igra svakog dana sa sinom mog prijatelja. Čak 99,9 odsto dece koja uzmu reket u ruke to rade jer vole sport, ne zato što žele da zarade novac - rekao je Đoković svojovremeno, pa u dahu nastavio:

- Postoji lažna percepcija u sadašnjosti oko toga ko je pravi šampion. Obično asociramo tu reč sa osobom koja ima trofej. Međutim, neko ko je pronašao svoju svrhu, osećaj identiteta ko se oseća ispunjeno i srećno je takođe šampion na svoj način. Društvo danas stvara previše pritiska na pojedinca. Ako niste zaradili određenu svotu novca ili ako niste među 10 ili 20 najboljih u svom polju onda kažu da niste uspešni i to je veliki problem sa kolektivom zbog načina na koji tretira ljude.

Novakov sin Stefan često je znao da uzme reket u ruke i dokaže da "krv nije voda", a da li će napraviti karijeru kao otac i da li će se uopšte baviti tenisom, ostaje da se vidi.

