DA LI BIH JA TAKO URADILA? APSOLUTNO NE! Novak Đoković ponovo na meti kritika: Ne mislim da je to dobar način!

Rene Stabs poznata je kao neko ko veoma često kritikuje Novaka Đokovića.

Sada je bivša teniserka iz Australije ponovo našla način da udari po Srbinu kom je kritikovala servis sa početka karijere.

- Novakov servis, u ranim danima, je bio s*anje. Pravio je duple greške, lakat mu je bio nisko. Mislim da mu je Goran pomogao u tome - istakla je Rene Stabs, pa dodala:

- Kada pogledam Novakov servis zapitam se: ‘Da li bih ja tako uradila?‘ Apsolutno ne. Ne mislim da je to dobar način. Ali, on je pronašao način da osvaja poene i ide mu i više nego dobro.

Podsetimo, Rene Stabs je svojovremeno istakla bizarnu tvrdnju kako Novak i dalje dominira svetskim tenisom zbog pandemije koronavirusa.

- Pandemija nije bila prijatelj Novaku. Ali, to što se nije vakcinisao i nije mogao da igra na tri od četiri grend slema i verovatno da ih osvoji mu je produžilo karijeru. Dok su drugi igrali, on je mogao da odmara svoje telo za sve to vreme i zato smatram da mu je sve to pomoglo. Iako verujem da bi on više voleo da je mogao da igra - rekla je ona svojovremeno.

