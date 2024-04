OVE NOVAKOVE REČI SU ZABRINULE SRBIJU! Đoković ima PROBLEM sa samopouzdanjem - "Da budem iskren, očekivanja nisu velika..."

Najbolji teniser ikada Novak Đoković ove sezone nije osvojio niti jednu titulu, a a tu sliku će moći da ispravi na Mastersu u Monte Karlu.

Pred početak turnira, srpski teniser je izneo svoja očekivanja, koja nisu preterano velika.

"Uvek sam voleo da igram ovde. Živim tu dugo, moje dvoje dece je rođeno ovde, kao dom mi je. Neverovatan broj sati sam proveo ovde trenirajući. Znam sve, ali igranje kod kuće stvara pritisak. Šljaka je najzahtevnija podloga. Treba mi duže da dostignem svoj najbolji nivo. Na početku karijere sam ostvarivao bolje rezultate. Poslednjih pet ili šest sezona nisu bile toliko uspešne. To se možda promeni, sjajno je što sam ovde. Nisam igrao u Majamiju, pa sam imao više vremena da treniram na šljaci", kazao je Đoković i potom otkrio zbog čega očekivanja nisu velika:

"Da budem iskren, nisu velika. Kada pogledate kako sam igrao ove godine i rezultate koje sam ostvarivao ovde. Za mene, uglavnom je reč o konsolidovanju igre na šljaci i da se nadam da ću postići formu sa Rolan Garosa. Sve preko toga je bonus."

Dotakao se Novak i predstojećih Olimpijskih igara.

"One su veoma važne, uvek govorim o Olimpijskim igrama kao prioritetu. Na poslednjih nekoliko nisam uspeo da dostignem najbolji nivo. Ovaj put će biti malo drugačije. Po prvi put ćemo igrati na šljaci. Igranje pre toga na Rolan Garosu će pomoći u spremanju. Doduše, pre toga imamo mali turnir Vimbldon (smeh) i to nije idealno. U svakom slučaju, najbitniji period godine je između Rolan Garosa i US Opena". Tada morate da budete spremni mentalno i fizički", zaključio je srpski as.

