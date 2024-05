NADAL JE VELIKI FOLIRANT?! Legendarni teniser BRUTALNO PROZVAO Španca: Kaže jedno, a onda...

Legendarni teniser, Endi Rodik, govorio je o Rafaelu Nadalu i njegovom ponašanju pred Rolan Garos.

Amerikanac koji je bio i prvi teniser na ATP listi rekao je da ne uzima Nadalove izjave o aktuelnom zdravstvenom stanju kao relevantne.

Španac je nedavno poručio da neće igrati na Rolan Garosu ako ne bude 100 odsto spreman za to.

Rodik je poručio da mu ne veruje.

"Na početku turnira u Madridu rekao je, 'ne znam da li ću igrati na Rolan Garosu'. Ja u to ne verujem. On je majstor da nešto ne obeća, a onda da uradi i više nego što se očekuje", rekao je Rodik.

On je objasnio zbog čega ima takvo razmišljanje.

"Tokom svog vrhunca, u prvom kolu Rolan Garosa bi igrao sa nekim ko je recimo na 70. mestu i kada bi ga pitali šta očekuje, rekao bi, 'ne znam, može sve da ode i na njegovu stranu'. Navikao sam da u to ne verujem, prosto bih poludeo kada bih tako nešto čuo, ali verujem da je to uradio jer je sebi govorio u stilu, 'ovo može da bude problem, daj da se potrudim da se to ne desi i da dam sve od sebe".

Pre grend slema u Parizu koji je osvajao 14 puta, Nadal igra na mastersu u Rimu.

Bonus video:

00:09 Rafael Nadal sa sinom