OGLASIO NE NOVAKOV RIVAL! Prvo se IZVINIO, pa tek onda analizirao meč - ono što je pričao o Đokoviću će vas posebno iznenaditi!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rutinski je savladao Korentana Mutea (6:3, 6:1) na svom prvom meču u Rimu ove godine. Taj susret ostaće zapamćen zbog incidenta na kraju, kada je Srbin izlazio sa terena i dobio udarac flašicom u glavu. Sve je bilo slučajno, ali je Đoković morao da potraži pomoć. Za to vreme se Mute, kojem je tokom meča zvonio mobilni telefon, izvinjavao navijačima!

Razočaran što je protiv najboljeg svih vremena osvojio samo četiri gema, Korentan se oglasio na društvenim mrežama. Izvinio se za lošu partiju, ali i obećao da će se potruditi da u nastavku karijere barem još jednom dobije priliku da igra protiv Đokovića.

"Izvinite zbog mog nastupa večeras. Voleo bih da da sam mogao vama i njemu dati bolju bitku, ali nisam uspeo. Ništa osim poštovanja Novaku naravno za sve što je postigao i šta radi za igrače i tenis. Trudiću se da dobijem drugu priliku da ponovo igram protiv njega. Vidimo se sledeći put. Nastavljam! Hvala na podršci", napisao je Korentan Mute na svom Tviter nalogu.

Korentan Mute je imao veoma zanimljive izjave pre okršaja sa srpskim teniserom. Napomenuo je da ide na pobedu i da želi da savlada srpskog igrača, ali mu je veoma brzo postalo jasno da se to neće dogoditi. On trenutno nije na nivou najboljeg svih vremena, koji se lagano priprema za najbitniji deo sezone - Rolan Garos, Vimbldon i Olimpijske igre.

Francuski tensier trenutno je 83. igrač planete, a pre godinu i po dana ostvario je svoj najbolji plasman, kada je bio 51. igrač planete. Do sada nije osvojio nijednu ATP titulu, a na grend slem turnirima najdalje je stigao do četvrtog kola. To mu je pošlo za rukom na US openu 2022. godine.

