ALEKSANDER ZVEREV: Nadal i ja bismo voleli da ne igramo jedan protiv drugog baš u prvom kolu

Meč sezone je - bez sumnje – prvo kolo Rolan Garosa između Rafaela Nadala i Saše Zvereva, legendarnog osvajača 14 Trofeja Musketara i igrača koji je jedan od glavnih favorita da ga ove godine podigne po prvi put. Možda je Nemac bio veoma blizu toga u četvrtfinalu turnira 2022. kada ga je teška povreda zgloba sprečila da se upravo pobedom nad istim protivnikom probije u finale protiv Ruda, ali su ta neprijatna sećanja na najbolji način potisnuta sjajnim pobedama na prethodnom Mastersu u Rimu.

Upitan za njegovu prvu reakciju kada je saznao ko mu je protivnik na otvaranju turnira, Zverev kaže:

“Vesti mi je preneo brat Miša juče po završetku treninga sa Rubljovom. Isprva sam mislio da se zeza sa mnom, ali – šta je, tu je. Da budem iskren, žarko sam želeo da još jednom odigram meč protiv Rafe u karijeri, jer nije lepo imati u sećanju to da sa meča odlazite u invalidskim kolicima. Bilo bi mi prijatnije da igramo u kasnijoj fazi turnira, ali će ovo biti podjednako težak žreb za njega kao i za mene. Siguran sam da ovo nije idealan scenario za mnoge koji prate tenis, ali su posledica realnih okolnosti turneje i rang liste”, ističe Saša.

foto: David GRAY / AFP / Profimedia

“Ja se pripremam za ovaj meč kao da će protiv mene igrati Nadal iz najboljih dana, ovekovečen statuom na Rolan Garosu. Toliko puta je dolazio ovde a da prethodno nije ostvario neke posebne uspehe na uvodnim turnirima na šljaci – i pokazao šta mu ovaj turnir znači i obrnuto, što je bio slučaj i te 2022. To je jedino što ću imati na umu pred naš naredni susret”, objašnjava Zverev, i dodaje: “Da smo obojica mogli da biramo, siguran sam da bismo voleli da igramo protiv nekog drugog u prvom kolu.

”Ni ove godine tema sudskog procesa protiv Zvereva za nasilje u domu nije zaobiđena, pogotovo što će se istovremeno sa Rolan Garosom odvijati i suđenje u Nemačkoj.

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

“Suđenje ne utiče na mene ni na koji način, jer verujem u nemačko pravosuđe i istinu. Za to bih morao da budem siguran u to šta sam uradio, odnosno šta nisam. Očekujem da će se presuda bazirati na tome, a sve ostalo je van mojih moći. Ne verujem – i čak sam I siguran u to – da neću izgubiti u ovom sudskom procesu. Zbog toga sam miran kada igram tenis, i mislim da moji rezultati to i potvrđuju. Osvojiti Rim i biti među favoritima ovde je velika stvar, i da me to zaista mori – takvi uspesi ne bi bili mogući”, ističe samouvereni Zverev.

(Vuk Brajović)