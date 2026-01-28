Novak Đoković nastavlja svoj put ka novom trofeju na Australijan openu, a u četvrtfinalnu se sastaje sa Italijanom Lorencom Musetijem.

Očekuje se da će Đoković i Museti na teren oko 4.30 po srednjeevropskom vremenu, te će Novak imati još jedan veoma težak zadatak ispred sebe.

Vrlo moguće je da će doći i do dodatnog pomeranja, jer Đoković i Museti igraju tek treći meč programa na glavnom stadionu.

Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek (01.30), zatim Džesika i Pegula i Amanda Anisimova (oko 03.00), a tek onda Đoković i Museti.