6:35

0-1! Museti se ne zaustavlja...

Odmah brejk za italijanskog tenisera! Novak Đoković ne zna šta ga je snašlo, ovo nikako ne valja...

6:30

4-6! Museti je osvojio prvi set!

Novak Đoković - Lorenco Museti: 4:6

6:26

4-5! I dalje se igra...

Preživeo je Đoković, prvi set i dalje nije gotov! Konačno lak gem za srpskog asa, ali će Museti sada servirati za 1:0 u setovima!

6:24

3-5! Museti na korak od osvajanja prvog seta!

Još jedan rutinski gem za italijanskog tenisera, Novak će sada servirati za ostanak u prvom setu!

6:22

3-4! Dobro je...

Uspeo je Đoković nekako da zaustavi nalet Musetija... Poveo je Italijan sa 0:40, da bi Novak potom uspeo da se vrati i konačno osvoji gem na svoj servis!

profimedia-1069916061.jpg
Foto: William WEST / AFP / Profimedia

6:09

2-4! Potvrda brejka sa nulom

Museti je bez izgubljenog poena osvojio i četvrti gem zaredom...

6:06

2-3! Museti pravi još jedan brejk

Novak je u problemu... Nastavlja da greši srpski teniser, ne uspeva da uhvati ritam, a Italijan osvaja i treći uzastopni gem!

6:02

2-2! Šteta...

Uspeo je Novak da dođe do "đusa", ali je napravio nekoliko grešaka, što je Musetiju bilo dovoljno da potvrdi brejk!

5:52

2-1! Museti vraća brejk

Šteta... Novak nije uspeo da potvrdi brejk! Nije servis služio Novaka u ovom gemu, mučio se i na kraju dopustio protivniku da vrati brejk

5:43

2-0! Brejk

Bravo, Nole! Đoković nije mogao na bolji način da otvori meč, odmah je stigao do brejka! Fantastičan gem za srpskog asa, Museti je na svoj servis osvojio samo jedan poen...

5:39

1-0! Uspešan početak

Sjajno je Đoković otvorio meč, poveo je sa 40:0, da bi Museti uspeo da osvoji dva poena, ali je Novak uspeo da se smiri i povede sa 1:0!

5:38

Počeo je meč!

Novak je prvi na servisu!

05:13

Teniseri su izašli na teren!

Meč uskoro počinje!

04:33

Đoković odradio trening pred meč!

WhatsApp Image 2026-01-28 at 3.27.28 AM.jpeg

04:04

Kakve su kvote?

Novak Đoković na meču protiv Pedra Martineza

03:57

Kako je bilo protiv Botika van de Zandšulpa?

profimedia-1068828684.jpg

03:48

U četvrtfinale bez borbe...

profimedia-1068828684.jpg

03:33

Museti u problemu pred meč sa Novakom...

Lorenco Museti

03:29

Loša vest za Đokovića...

Novak Đoković