ĐOKOVIĆ - MUSETI: Novak u problemu! Srbin izgubio prvi set! Italijan igra fantastično, Nole mora nešto da promeni...
Novak Đoković nastavlja svoj put ka novom trofeju na Australijan openu, a u četvrtfinalnu se sastaje sa Italijanom Lorencom Musetijem.
Očekuje se da će Đoković i Museti na teren oko 4.30 po srednjeevropskom vremenu, te će Novak imati još jedan veoma težak zadatak ispred sebe.
Vrlo moguće je da će doći i do dodatnog pomeranja, jer Đoković i Museti igraju tek treći meč programa na glavnom stadionu.
Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek (01.30), zatim Džesika i Pegula i Amanda Anisimova (oko 03.00), a tek onda Đoković i Museti.
Ko bude bolji iz ovog sureta, igraće protiv Janika Sinera ili Bena Šeltona u polufinalu, a Italijan i Amerikanac na teren će u večernjem terminu.
0-1! Museti se ne zaustavlja...
Odmah brejk za italijanskog tenisera! Novak Đoković ne zna šta ga je snašlo, ovo nikako ne valja...
4-5! I dalje se igra...
Preživeo je Đoković, prvi set i dalje nije gotov! Konačno lak gem za srpskog asa, ali će Museti sada servirati za 1:0 u setovima!
3-5! Museti na korak od osvajanja prvog seta!
Još jedan rutinski gem za italijanskog tenisera, Novak će sada servirati za ostanak u prvom setu!
3-4! Dobro je...
Uspeo je Đoković nekako da zaustavi nalet Musetija... Poveo je Italijan sa 0:40, da bi Novak potom uspeo da se vrati i konačno osvoji gem na svoj servis!
2-3! Museti pravi još jedan brejk
Novak je u problemu... Nastavlja da greši srpski teniser, ne uspeva da uhvati ritam, a Italijan osvaja i treći uzastopni gem!
2-2! Šteta...
Uspeo je Novak da dođe do "đusa", ali je napravio nekoliko grešaka, što je Musetiju bilo dovoljno da potvrdi brejk!
2-1! Museti vraća brejk
Šteta... Novak nije uspeo da potvrdi brejk! Nije servis služio Novaka u ovom gemu, mučio se i na kraju dopustio protivniku da vrati brejk
2-0! Brejk
Bravo, Nole! Đoković nije mogao na bolji način da otvori meč, odmah je stigao do brejka! Fantastičan gem za srpskog asa, Museti je na svoj servis osvojio samo jedan poen...
1-0! Uspešan početak
Sjajno je Đoković otvorio meč, poveo je sa 40:0, da bi Museti uspeo da osvoji dva poena, ali je Novak uspeo da se smiri i povede sa 1:0!