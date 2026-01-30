Svi događaji
8:28

Ko će još u finale?

Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev vode veliku borbu za finale Australijan opena, a prenos uživo možete pratiti na sledećem linku:

Karlos Alkaraz

8:26

Sedam pobeda Sinera zaredom

Janik je poslednjih sedam puta savladao Novaka koji na trijumf protiv Sinera čeka još od 19. novembra 2023. i susreta u finalu Završnog Mastersa u Torinu.

8:23

Put ka polufinalu

Na putu ka polufinalu Novak je srušio Martineza (3:0), Maestrelija (3:0) i Van de Zandšulpa (3:0), a onda je imao sreće da mu predaju prvo Menšik pred početak meča i Museti kada je Đoković gubio sa 2:0 u setovima.

Novak Đoković i Lorenco Museti Foto: Izhar KHAN / AFP / Profimedia

Sa druge strane, Sineru je prvo meč predao Gaston pri vođstvu 2:0 za Janika, a zatim je dobijao redom Dakvorta (3:0), Spirizija (3:1), Darderija (3:0) i Šeltona (3:0).

8:18

Novak totalni autsajder

Kladionice su potcenile Novaka Đokovića i Srbin je totalni autsajder na meču protiv Janika Sinera. Više o ovoj temi možete pročitati na sledećem linku:

Novak Đoković