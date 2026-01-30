ĐOKOVIĆ - SINER: Novak protiv moćnog Italijana juri plasman u finale Australijan opena!
Novak Đoković i Janik Siner sastaće se u polufinalu Australijan opena (petak, ne pre 9.30).
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Ko će još u finale?
Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev vode veliku borbu za finale Australijan opena, a prenos uživo možete pratiti na sledećem linku:
Sedam pobeda Sinera zaredom
Janik je poslednjih sedam puta savladao Novaka koji na trijumf protiv Sinera čeka još od 19. novembra 2023. i susreta u finalu Završnog Mastersa u Torinu.
Put ka polufinalu
Na putu ka polufinalu Novak je srušio Martineza (3:0), Maestrelija (3:0) i Van de Zandšulpa (3:0), a onda je imao sreće da mu predaju prvo Menšik pred početak meča i Museti kada je Đoković gubio sa 2:0 u setovima.
Sa druge strane, Sineru je prvo meč predao Gaston pri vođstvu 2:0 za Janika, a zatim je dobijao redom Dakvorta (3:0), Spirizija (3:1), Darderija (3:0) i Šeltona (3:0).