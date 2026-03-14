Srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa Anom Danilinom, igra finale Indijan Velsa protiv Tejlor Taunzend i Katerine Sinjakove.

UŽIVO:

2. SET

1:0 - Taunzend i Sinjakova sigurne na svom servisu

2:0 - Taunzend i Sinjakova stižu do brejka

3:0 - Potvrda brejka!

3:1 - Srpkinja i Kazahstanka se "upisale" u drugom setu

4:1 - Protivnice grabe ka trofeju

1. SET

0:1 - Srpkinja i Kazahstanka sigurne na startu meča

1:1 - Protivnice uzvraćaju sa "nulom"

1:2 - Krunić i Danilina spasle dve brejk lopte

2:2 - Krunić i Danilina imale priliku za brejk, ali je nisu iskoristile

2:3 - Siguran gem za Srpkinju

3:3 - Srpkinja i Kazahstanka opet imale priliku za brejk, ali bez realizacije

3:4 - Malo su se Krunić i Danilina mučile u ovom gemu

4:4 - Izjednačenje!

4:5 - Aleksandra i Ana sigurne

5:5 - Novo izjednačenje

5:6 - Drama se nastavlja

6:6 - Idemo u taj-brejk

7:6 (7-4) - Aleksandra i Ana izgubile prvi set!

Izvor: Kurir sport