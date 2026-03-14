SINJAKOVA/TAUNZEND - DANILINA/KRUNIĆ: Katastrofa u drugom setu!
Srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa Anom Danilinom, igra finale Indijan Velsa protiv Tejlor Taunzend i Katerine Sinjakove.
2. SET
1:0 - Taunzend i Sinjakova sigurne na svom servisu
2:0 - Taunzend i Sinjakova stižu do brejka
3:0 - Potvrda brejka!
3:1 - Srpkinja i Kazahstanka se "upisale" u drugom setu
4:1 - Protivnice grabe ka trofeju
1. SET
0:1 - Srpkinja i Kazahstanka sigurne na startu meča
1:1 - Protivnice uzvraćaju sa "nulom"
1:2 - Krunić i Danilina spasle dve brejk lopte
2:2 - Krunić i Danilina imale priliku za brejk, ali je nisu iskoristile
2:3 - Siguran gem za Srpkinju
3:3 - Srpkinja i Kazahstanka opet imale priliku za brejk, ali bez realizacije
3:4 - Malo su se Krunić i Danilina mučile u ovom gemu
4:4 - Izjednačenje!
4:5 - Aleksandra i Ana sigurne
5:5 - Novo izjednačenje
5:6 - Drama se nastavlja
6:6 - Idemo u taj-brejk
7:6 (7-4) - Aleksandra i Ana izgubile prvi set!