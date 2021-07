MATEA IZ KNINA UZELA PELCER U BEOGRADU I DONELA HRVATSKOJ ZLATO Mogla je da ostane invalid, trener igrao tiket da putuje na turnir

Mlada 23-godišnja Matea Jelić donela je Hrvatskoj prvo zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju.

U finalu tekvondo discipline do 67 kilograma Jelić je posle velikog preokreta rezultatom 25:22 savladala Britanku Loren Vilijams.

A do pobedničkog postolja prošla je kroz trnje. Život je u više navrata nije mazio. Počela je da trenira sa osam godina u kninskom klubu DIV, a zatim posle deset godina prešla u Split i tekvondo klub "Marjan".

Na juniorskom prvenstvu u Rijeci 2013. godine dobila je teže povrede, pa je završila u bolnici sa unutrašnjim krvarenjem. Prošla je dve teške operacije u četiri meseca.

Krenula je od nule, postala juniorska svetska šampionka, ali nije uspela da osvoji medalju na Olimpijskim igrama mladih. Tada je ostala van olimpijskog programa Hrvatske, pa nije imala ni para da putuje na turnire. Tada je njen trener Dragan Pinjuh stavio sve na kocku. Ušao je u kladionicu, uplatio listić i dobio veliki novac. Dovoljan za putovanje na turnire.

Ni toliko nedaća nije bilo dovoljno, pa je doživela i povredu kolena zbog koje je bila na ivici da prekine karijeru.

"Bila je to rutinska operacija, krenuli smo da treniramo, a onda nam je doktor, kojeg ne bih imenovao, rekao da nismo normalni i da će Matea ostati invalid do kraja života. Otišli smo u Lovran po drugo mišljenje, gde su nam kazali da to nema veze s mozgom. Sve je bilo u redu, pravilno smo vežbali i Matea se vratila bolja nego ikada", pričao je svojevremeno njen trener.

Inače, nedavno je objavila i da je "uzela pelcer" od Milice Mandić. Kada je boravila u Beogradu kod Milice u stanu, uzela je njenu zlatnu medalju sa Olimpijskih igara u Londonu i slikala se.

Život Matee Jelić, o kojem bi mogao i film da se snimi, dobio je tako novu epizodu osvajanjem zlatne medalje u Tokiju.

Kurir sport