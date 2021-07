DAMIR MIKEC BLISTA OD SREĆE: I dalje nisam svestan da je medalja oko mog vrata

"Mojim koleginicama (tekvondo Milica Mandić i Tijana Bošković) je taj osećaj poznat, ja sam se sada prvi put oprobao. Počastvovan sam što sam u svom sportu uspeo da stignem do medalja na svim frontovima. Sada smo na četiri medalje, mi odavde sada navijamo za njih. Bili smo blizu još jedne u miksu sa Zoranom Arunović, to ostavlja gorak ukus", rekao je Mikec na konferenciji za medije poi dolasku u Beograd.

foto: Stefan Stojanović

"Nadam se da će me u narednim danima "puknuti u glavu" koliko je ovo veliki uspeh. Daću sve od sebe da se kvalifikujem za Pariz. Pozivam Milicu da to isto učini", kaže Mikec.

On je istakao da je emotivno doživeo doček od srpskog tima nakon osvajanja medalje.

"Krenu mi suze, pa stanu. Kada su me kolege sačekale, tad sam se raspadao. Kada ti oni čestitaju to je ono što vredi. To je prava sportska porodica, oni su bili srećni kao da su oni osvojili medalju", kažao je Mikec.

foto: Stefan Stojanović

Trener Goran Mikec, Damirov brat, upitan ja kako izvlači najviše iz olimpijskog vicešampiona.

"Prvenstveno smo braća, pa sve ostalo. Kada se postave granice, sve je moguće. Videćemo da analiziramo situaciju i da se pripremamo za novi olimpijski ciklus", rekao je on.

foto: Stefan Stojanović

(Kurir sport/Tanjug)