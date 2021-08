BRONZANE ODBOJKAŠICE STIGLE U SRBIJU! Terzić istakao ponos i ponovio da je Tokio priča za knjigu

Srbija je na Olimpijskim igrama u Tokiju, u konkurenciji odbojkašica osvojila bronzanu medalju.

- Samo bez pritiska. Na minut ću da se osvrnem na Igre. Već sam rekao da je ova medalja u samom vrhuu svega što smo do sada osvojili. Jer je bilo teško za ekipu. Ima tu još jedna važna stvar. Ja rezultat ne gledam samo kroz mesto koje smo osvojili, gledam celokupnu priču. Kakve su bile pripreme, koliko su se trudile i kako su se ponašale u selu, van njega, na terenu. Poinos, koji već dugo sećam, sada je eskalirao, jer je ova reprezentacija pokazala kako se ponaša na terenu i van njega. Već sam rekao da bi mogla knjiga da se napiše i da se da, ekipama i sportistima da uče, rekao je Terzić.

Reprezentaciju Srbije uskoro očekuje Evropsko prvenstvo, čije je finale u Beogradu.

- To takmičenje nije u rangu Igara, pitanje da li je slabije, alki se ne vrednuje toliko. To što se igra u Beogradu za nas je motiv do neba da opet odigramo fenomenalno finale, i ako Bog da da se opet okitimo zlatnom medaljom.