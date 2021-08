DAMIR MIKEC ZA KURIR: NA NAGOVOR MAJKE UŠAO SAM U STRELJANU! Evo kako mu je rođeni brat odigrao KLJUČNU ULOGU u karijeri

On je osvojio prvu medalju za Srbiju na Olimpijskim igrama u Tokiju. U finale se kvalifikovao sa osmog mesta, da bi na kraju dana završio sa srebrnim odličjem oko vrata koje mu, kako je i sam rekao, sija kao zlato i veliko mu je kao kuća.

Damir Mikec, srebrni strelac bio je naš gost u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je govorio o osvojenoj medalji i izazovima tokom svoje bogate karijere.

- Ovo je velika stvar za celu zemlju, ja sam stvarno presrećan i ponosan. Srce mi je puno kad predstavljam Srbiju. Medijski je to bilo jako ispraćeno, ja to uopšte nisam očekivao. Nisam navikao na ovoliku pažnju. Kad sam pročitao sve poruke i čestitke, samo sam se podsetio da radimo pravu stvar. Ova medalja mi daje podstrek za dalje. Sad odmaram 2,3 nedelje i onda kreće spremanje za svetsko prvenstvo u oktobru. Meni je lično sport doneo sve u životu, npr suprugu. Mislim da je u Srbiji jako loše stanje što se tiče naših naslednika, mlađi naraštaj koji se bavi streljaštvom je u lošem stanju, nemamo naslednike. Ja ću da se potrudim da to poboljšamo, da napravimo sistem koji će izroditi naslednike koji će nas sutra obradovati - rekao je Mikec.

Naš srebni strelac može da se pohvali dugom sportskom karijerom, na čijem početku je bio karatista, plivač pa čak i veslač.

- Ja sam se oprobao u više sportova dok nisam pronašao svoj. Ovo je sve bio nagovor moje majke, da se oprobam u karateu, plivanju i veslanju da se pokrenem i da steknem prijatelje. Moj rođeni brat je prvi počeo da se bavi streljaštvom, logično je bilo da se i ja oprobam u tome. Sa svojih 14 godina sam krenuo da se bavim time na nagovor majke i brata -

