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Majka Done Ares, po prvi put govorila je o poslednjim danima i minutima pevačice. Ajka Kolaković i devet godina nakon smrti njene ćerke ne miri se sa gubitkom, a sada je otkrila sve o borbi koju je nažalost Dona izgubila. U emisiji "Premijera vikend specijal" prisetila se dana pre nego što je njena ćerka zauvek zaspala.

– Tužnih devet godina. Vreme prolazi, ne leči rane, samo vreme postrojava život, da se on nekako nastavlja. Dona je tu, uvek je tu uz mene, jer uspomene na nju ne blede. Osećam se kao da je ona na turneji. Ona je uvek bila nasmejana. Uvek se borila, kada je bilo najteže – ispričala je Ajla.

Majka pevačice je detaljno opisala trenutke pre nego što je Doni uspostavljena dijagnoza, ističući da su u početku verovali da je u pitanju samo pad imuniteta usled drastičnog mršavljenja i navika.

– Mislili smo da je to poremećaj imuniteta. Imala je nekoliko kilograma više, koje je želela da skine, a onda je krenula na te rigorozne dijete. Pušila je dnevno kutiju cigareta, a volela je da pije kafu, po pet, šest kafa sa mlekom na dan je pila. Videla sam da mršavi, rekla sam joj ''sine, ne smeš tako drastično da mršaviš''. Ona je tad uveliko smršala deset kilograma. Ona je govorila da se nikada lepše nije osećala. Kada se vratila iz Švedske, dobila je temperaturu, a posle toga je posumnjala da se nešto dešava. Njena dijagnoza je bila karcinom – otkrila je u "Premijeri - Vikend specijal" Ajla Kolaković.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ostavila neizbrisiv trag u muzici Foto: Kurir/ Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Facebook, Privatna Arhiva

- Najgore je bilo jer se ona nije previše želela. Primi terapiju, a nakon toga je nastavljala dalje. Ona je pomagala i zdravima i bolesnima, slala je svima jasnu i jaku poruku, da čovek ne možete da se predajete, smatrala je da nijedna bitka u životu nije izgubljena, dok čovek ima snage da hoda, da se bori za sebe i svoj život, bila je takva. Neki ljudi su to primenili, dok drugi nisu uspeli da budu jaki duhom. Ona je verovala da je dva puta izašla kao pobednik iz svoje borbe, ali su se desile neke traumatične.

- Kada je treći recidiv bio, počele su se dešavati preružne stvari. Dosta izdaje, dosta negative. Dok je bila kod nas, imala je zaštitu svoje porodice. U Danskoj su se ružne stvari dešavale. Za Novu godinu je primila taj treći recidiv, a nakon toga su usledile razne poruke, mnogi stresovi. Imena ne želim da pominjem. Ničija imena ne spominjem, a to mnogi znaju. Moja mlađa ćerka je trebalo da ide kod nje u Dansku, pred samu treću hemoterapiju, nije imala nikakve bolove, ali je imala padove energije. Imala je oscilacije kad odmori malo, predahne, ali nastavi dalje.

Desile su se neke stvari u tom trenutku, koje su morale da se dese, da bi ona izvukla neku pouku. Ona se loše osećala, rekla je doktorki da ona više ne može da izdrži, a ona kada je došla kod nas, mi smo joj to duplirali. Infuzije, transfuzije, porodica, prijatelji, svi... Mi smo tu bili za nju, mi smo taj period njoj produžili. E, sad, posle druge hemoterapije, ona se požalila, do tada nikada. Moja mlađa ćerka i njena prijateljica su preko noći u Dansku otišle. Ona je toliko loše bila, povraćala je od te terapije. Dok je ta osoba s kojom je ona bila, radila po svom, putovala, išla na drugi kraj sveta, tok je njoj tako. Dona je tada rekla: ''Idem kući, ne želim ni sat jedan da ostanem ovde''. U avionu je povraćala, u kolima je nakon toga povraćala. Moje dete je došlo u stanje da se raspada.

- Jedan deo tog života je koštao, jer je ona imala normalnog dečka, koji je bio vozač, a onda je ona krenula da zarađuje silne novce, nije to baš tako jednostavno. Pre tog partnera, imala je normalne momke. Poslednja veza joj je bila čista manipulacija. Ona je zarobljena bila, to smo svi znali. Pokušavali smo da je izbavimo iz svega, deset godina je to trajalo. Ona je u Danskoj bila tamo sa njim, imala je uslove za lečenje, a veza njegova sa njom je bila čist interes. Čist interes je bio zadnjih deset godina njenog života.

- Ne, nije. Dona je i sama, na svom Instagram profilu okačila sliku sa njim, precrtala ga i time stavila do znanja da je sa njim završila za sva vremena.

Poslednji dani života

- Poslednji dani njenog života su bili takvi da je ona bila okružena ljubavlju. Bila je kao mala beba, ušuškana. Ona bolove nije imala, promene krvne slike i pad energije. Primala je transfuzije i infuzije. Otišla je jedan dan normalno da to primi, vesela i raspoložena, a kada se vratila, legla je, počela je pričati, a ja sam primetila da je požutela i počela da prepliće jezikom. Doktor kod kojeg je bila tog dana, pozvao je prijateljicu, te je usled toga rekao da je Donin organizam prezasićen i da ne može više ni infuzije, ni transfuzije da prima. Posle nekoliko dana, njoj je počeo i imunitet da pada, apetit joj je nestao. Posle toga, desilo joj se da ne može ni da ustane. Do tada, normalno je ustajala, išla do kreveta, ali u jednom momentu, nije mogla ni to. Onda smo joj stavljali neke stolove da ona proba sada, ali nije išlo. Moj sestrić je nju prebacio u krevet, od tog trenutka više nije mogla da ustane. Od tog trenutka, jela je sve manje...a potom je upala u komu. Bila sam sa njom konstantno u stanu, radili su svi, uvek sam prolazila pored sobe, čim vidim da ona nešto malo očima...poslednji put kada sma videla to...to je bio kraj. Kada se to desilo, moram da kažem da je od porodice bila okružena ljubavlju i pažnjom, ali njen orgaizam nije mogao više, bio je previše zatrovan - govrorila je za "Premijera vikend specijal"

1/5 Vidi galeriju Dona Ares Foto: Dragana Udovičić, Facebook Printscreen, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Ajka je otkrila i da je Dona imala veliku želju da se ostvari kao majka, ali to nije doživela.

- Da, jeste joj bila jedna od želja. U jednom momentu poželiš, pa vidiš da ne ide, a onda se ta želja spusti. U jednom momentu to jeste veoma želela, da.

Podsetimo, Ajka je pre tri dana govorila za Kuri gde je otkrila da je Dona poslednjih šest meseci života pobegla iz Danske i vratila se kod nje zbog manipulatora koji je, kako tvrdi, živeo od njenog rada i novca. Klikom OVDE možete pročitati intervju koji je Ajka dala za Kurir.