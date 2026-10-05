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Voditelj Darko Tanasijević odveo je nominovane za izbacivanje iz Elite 10 u diskoteku kako bi odigrali igricu Velikog šefa. Objasnio im je da treba da ubace žetone u čašu sa određene udaljenosti iz vazduha, a ko bude imao najviše žetona, tom učesniku će biti duplirani glasovi.

- 60, 35, 5 i 0...60 odsto glasova gledalaca u ovom trenutku ima Anđela Đuričić. Dalje ide, dalje ide, 35 odsto glasova gledalaca ima Laura Prgomet. I ostaju Marko Stefanović i Amar. Marko ne ide kući, ostaje, Amar napušta Belu kuću - saopštio je Darko.

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju Amara Hamzića, koji je kratko porazgovarao sa voditeljkom, a potom je napisao pismo u kom je imenovao ovonedeljnog vođu.

- Zbog čega ti ovog jutra ovde kod mene - pitala je Dušica.