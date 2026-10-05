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Folk pevačica Nela Bijanić po prvi put otvorila je dušu o najtežoj i najintimnijoj odluci iz svoje mladosti. Pevačica je otkrila šta joj se dogodilo na samom početku njene ljubavne veze sa bivšim suprugom Rajkom Mijanovićem.

U trenutku kada je Nela Bijanić saznala da je u drugom stanju, bila je na samom početku karijere i spremala album, a sada je progovorila o svemu, nakon godina ćutanja.

- Ostala sam u drugom stanju, međutim, tada sam snimila CD 'Mi smo srećan par'. Tek sam Rajka upoznala i nisam znala da li će on biti moj suprug. Uradila sam nešto što nisam trebala i mnogo se kajem zbog toga - priznala je Nela u emisiji.

Na pitanje voditelja da li je u tom trenutku donela odluku da prekine trudnoću, pevačica je potvrdno odgovorila.

"Tako je. Kajem se zbog toga i sada bih dala sve na svetu da vidim to nešto, eto, ne znam kako da se izjasnim -, poručila je u suzama.

1/4 Vidi galeriju Nela Bijanić Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen/Grand

"Da mi je ova pamet, rodila bih ga"

Nela je priznala da se i danas, kada ostane sama u četiri zida, često vraća mislima na tu odluku.

- Da mi je ova pamet sada, mogla bih da snimim 100 CD-ova, pet kuća bi moglo da mi zavisi od toga, ja bih ga rodila. Ne kaže se džabe – mlado, ludo. Tada sam imala 21 godinu i tako sam se mlada i udala. To je bio početak naše ljubavne veze - iskrena je bila folk pevačica.

Nela je u emisiji progovorila i o teškom siromaštvu.

- Bilo je momenata kada nismo imali. Nosila sam iste farmerke od ponedeljka do petka u školu, u petak se operu i onda te iste nosim u ponedeljak. Nisam se bunila, to me je naučilo da svaki dinar znam da cenim i poštujem. Kupala sam se u koritu kad sam bila mala, nismo imali kupatilo dok se kuća nije završila - ispričala je Nela između ostalog u emisiji "Pretres"

Prepisala sinu hotel i kuću od četiri sprata



Podsetimo, Nela Bijanić počela je da nastupa sa svega 15 godina, a devedesetih godina važila je za jednu od najtraženijih i najplaćenijih pevačica na našim prostorima, čiji su honorari dostizali i do 10.000 nemačkih maraka po večeri.

1/7 Vidi galeriju 4 SPAVAĆE, 4 DNEVNE SOBE, 4 WC, A 8 TERASA! Nela Bijanić pokazala kuću na 4 SPRATA, a na jednoj prostoriji joj SVI ZAVIDE (FOTO) Foto: Printscreen/Prva TV

Nela iz braka sa estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem ima sina Olivera Mijanovića, koji je krenuo majčinim stopama i bavi se pevanjem.

Uhvatila muža na delu sa ljubavnicom

Nakon više od decenije braka, Nela doživela je udarac kada je supruga uhvatila u neverstvu, i to u njihovoj porodičnoj kući dok je ona bila na spratu.