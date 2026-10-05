"PREKINULA SAM TRUDNOĆU, NISAM ZNALA HOĆE LI MI ON BITI MUŽ" Naša pevačica tek sada otkrila šok detalj iz prošlosti: Dala bih sve na svetu da vidim to dete
Folk pevačica Nela Bijanić po prvi put otvorila je dušu o najtežoj i najintimnijoj odluci iz svoje mladosti. Pevačica je otkrila šta joj se dogodilo na samom početku njene ljubavne veze sa bivšim suprugom Rajkom Mijanovićem.
U trenutku kada je Nela Bijanić saznala da je u drugom stanju, bila je na samom početku karijere i spremala album, a sada je progovorila o svemu, nakon godina ćutanja.
- Ostala sam u drugom stanju, međutim, tada sam snimila CD 'Mi smo srećan par'. Tek sam Rajka upoznala i nisam znala da li će on biti moj suprug. Uradila sam nešto što nisam trebala i mnogo se kajem zbog toga - priznala je Nela u emisiji.
Na pitanje voditelja da li je u tom trenutku donela odluku da prekine trudnoću, pevačica je potvrdno odgovorila.
"Tako je. Kajem se zbog toga i sada bih dala sve na svetu da vidim to nešto, eto, ne znam kako da se izjasnim -, poručila je u suzama.
"Da mi je ova pamet, rodila bih ga"
Nela je priznala da se i danas, kada ostane sama u četiri zida, često vraća mislima na tu odluku.
- Da mi je ova pamet sada, mogla bih da snimim 100 CD-ova, pet kuća bi moglo da mi zavisi od toga, ja bih ga rodila. Ne kaže se džabe – mlado, ludo. Tada sam imala 21 godinu i tako sam se mlada i udala. To je bio početak naše ljubavne veze - iskrena je bila folk pevačica.
Nela je u emisiji progovorila i o teškom siromaštvu.
- Bilo je momenata kada nismo imali. Nosila sam iste farmerke od ponedeljka do petka u školu, u petak se operu i onda te iste nosim u ponedeljak. Nisam se bunila, to me je naučilo da svaki dinar znam da cenim i poštujem. Kupala sam se u koritu kad sam bila mala, nismo imali kupatilo dok se kuća nije završila - ispričala je Nela između ostalog u emisiji "Pretres"
Prepisala sinu hotel i kuću od četiri sprata
Podsetimo, Nela Bijanić počela je da nastupa sa svega 15 godina, a devedesetih godina važila je za jednu od najtraženijih i najplaćenijih pevačica na našim prostorima, čiji su honorari dostizali i do 10.000 nemačkih maraka po večeri.
Nela iz braka sa estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem ima sina Olivera Mijanovića, koji je krenuo majčinim stopama i bavi se pevanjem.
Uhvatila muža na delu sa ljubavnicom
Nakon više od decenije braka, Nela doživela je udarac kada je supruga uhvatila u neverstvu, i to u njihovoj porodičnoj kući dok je ona bila na spratu.
Istog trenutka prekinula je ljubavni odnos, a sa bivšim suprugom ostala u korektnim odnosima isključivo zbog sina i unuka.
Kurir.rs/Hype