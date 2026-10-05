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Život Done Ares obeležili su veliki muzički uspesi, ali i teške životne okolnosti kroz koje je prolazila daleko od reflektora. Pevačica kojoj je pravo ime bilo Azra Kolaković, preminula je pre devet godina, a iza nje su ostale pesme koje se i danas slušaju.

Jedna od najvažnijih osoba u njenom životu bio je Džavid Ljubojević, muzičar, gitarista, kompozitor i producent. Njihova emotivna priča počela je još tokom devedesetih, dok su brak ozvaničili 2011. godine.

Sarađivao sa brojnim zvezdama

Džavid je, osim partnerskog odnosa sa Donom, imao i značajnu karijeru u svetu muzike. Sarađivao je sa brojnim poznatim pevačima i učestvovao u stvaranju više od 200 albuma. Njegov autorski rad ostao je vezan za imena poput Džeja Ramadanovskog, Šemse Suljaković, Hakale, ali i njegove supruge Done Ares.

Govoreći svojevremeno o izvođačima sa kojima je sarađivao, Ljubojević je imao samo reči hvale za njihove vokalne sposobnosti. Ipak, posebno je izdvojio Šerifa Konjevića, za kog je smatrao da je najbolji pevač sa kojim je radio, dok je za Šabana Šaulića govorio da je imao glas kakav se više neće pojaviti. Među vrhunskim izvođačima naveo je i Donu Ares, Halida Bešlića i Džeja.

Kompozitor je svojevremeno govorio i o pesmama za koje je već prilikom njihovog nastanka verovao da će nadživeti trenutnu popularnost. Isticao je da su numere koje je radio za Šerifa Konjevića, Kemala Malovčića, Šemsu Suljaković i Muharema Serbezovskog ostale hitovi koje publika peva i posle više od dve decenije.

1/8 Vidi galeriju Dona Ares Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Printskrin/Instagram

Ipak, kada je reč o jednoj pesmi, bio je posebno siguran u njen uspeh. U pitanju je numera „A ja sam te volio“, koju je napisao za Hakalu. Kako je govorio, bio je potpuno uveren da će je publika prihvatiti, što se na kraju i dogodilo.

Emotivna drama

Ipak, poslednji period Doninog života obeležila je i velika emotivna drama.

Pevačica se godinama borila sa teškom bolešću, a kancer joj se vraćao čak tri puta. Uprkos svemu, javnost ju je pamtila po snazi i borbenosti kojom je prolazila kroz najteže trenutke.

Međutim, samo mesec dana pre smrti Dona je javno pokazala da je njen brak sa Džavidom došao do kraja. Na Instagramu je objavila njegovu fotografiju preko koje je stavila crtu, uz poruku koja je izazvala veliku pažnju.

"Gotovo je i nije mi žao! Gde nema poverenja, tu nema ničega! Nikada! Zbogom, hej, hej… Zbogom zauvek".

1/5 Vidi galeriju Dona Ares Foto: Dragana Udovičić, Facebook Printscreen, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Ubrzo pre toga, Dona je napustila Dansku, gde je živela sa suprugom, i vratila se u rodni Bihać, gde je vreme provodila sa majkom, koja Doninog supruga naziva manipulatorom i za kojeg tvrdi da je njenu ćerku posmatrao kao izvor prihoda. Ona je u intervjuu za Kurir na dan obeleževanja devet godina od Donine smrti ispričala da je zbog njega pevačica pobegla iz Danske.

Njena odluka da pred sam kraj života prekine brak sa čovekom koji joj je decenijama bio partner ostala je jedna od najpotresnijih epizoda iz poslednjih meseci života pevačice.