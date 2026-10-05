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Snežana Babić Sneki razvela se pre 16 godina, a o svom bivšem suprugu izbegava da govori.

Naime, Sneki i nemački biznismen srpskog porekla Radomir Stojanović bili su u braku od 2002. godine do 2009. godine, nakon čega su se rastali.

Težak razvod

Pevačica je jednom prilikom govorila na tu temu, a kako je tada istakla, razvod joj je teško pao.

- Bilo mi je veoma teško da pevam tada. Imala sam jedan bolni period koji se odrazio na moje zdravlje, a morala sam da radim. Dosta je bilo teško. Bila sam u braku sedam godina, zvanično devet - rekla je Sneki.

Foto: Kurir Televizija

"Za mene je to bio period lepog života"

Snežana je ispričala i kao je izgledao njen život dok je bila u braku.

- Ja sam tada živela i u Hamburgu, i u Beogradu. Kod mene je bio takav sistem trenutnog življenja da sam dolazila u Srbiju, pa odlazila u Nemačku... Za mene je to bio period lepog života i ostajem apsolutno pri tome. O daljim detaljima ne bih govorila jer nije u opisu moga htenja - zaključila je tada pevačica.

O potomstvu

Uprkos tome što se nije ostvarila kao majka, Sneki nikada nije krila koliko voli decu, a o potomstvu je pre nekoliko godina govorila za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Snežana Babić Sneki Foto: Kurir Televizija

− Ni za čim ne žalim. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. To bi ujedno bio moj savet svim ljudima, ako sam uopšte akreditovana za to: sve što treba da vam se desi, desiće se. Nema suza, idemo dalje.

Tako je u ovom krugu, idemo u neku drugu dimenziju, možda će biti drugačije − zaključila je tada ona, i dodala da prema svoj deci u okruženju gaji neizmernu ljubav, da ona to osećaju i umeju da uzvrate.

- Deca su anđeli, oni su anđeli. Oni osećaju i to je neizmerna ljubav. Život uvek da ono što treba da da...