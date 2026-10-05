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Jedan od najboljih bendova u Srbiji i regionu, "Chegi Bend" priprema spektakularno muzičko veče posvećeno najlepšim pesmama sa prostora bivše Jugoslavije, a ceo prihod od koncerta biće udvostručen i doniran u humanitarne svrhe

CHEGI BEND zakazao je svoj prvi solistički koncert u Beogradu, koji će biti održan 10. decembra u MTS Dvorani. Publiku očekuje posebno muzičko veče posvećeno najlepšim pesmama sa prostora bivše Jugoslavije, uz veliki broj muzičara na sceni, atraktivnu produkciju i prepoznatljivu energiju benda.

Prvi solistički koncert CHEGI BEND-a zamišljen je kao pravo audio-vizuelno putovanje kroz vreme, od bezvremenskih hitova sa prostora Ex-Yu do autorskih pesama benda. Poseban akcenat biće na emociji, višeglasnim aranžmanima i zvuku koji će poznate melodije predstaviti u potpuno novom ruhu.

Na bini MTS Dvorane nastupiće čak 20 vrhunskih, školovanih muzičara, a jedan od posebnih trenutaka večeri biće nastup svetskog šampiona u sviranju klasične harmonike. Uz moćne višeglasne aranžmane, publiku očekuju vrhunska energija i produkcija koja će koncert pretvoriti u pravi spektakl.

„Odlučili smo da sav prihod dupliramo i doniramo“

CHEGI BEND je odlučio da svoj prvi solistički koncert ne bude samo muzički događaj, već i prilika da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

- Ovo čekamo ceo život! Pesme uz koje su se naši roditelji zaljubili. Pesme uz koje smo mi odrasli. Sve u jednoj večeri. 10. decembra u mts Dvorani sviramo prvi solistički koncert u Beogradu. „Evolucija EX YU muzike” je putovanje kroz decenije muzike koja nas je sve odgajila. Te večeri peva cela dvorana - poručio je Stefan Čeganjac frontmen benda.

- Odlučili smo, pošto je prvi solistički koncert, da sav prihod dupliramo od naših sredstava i doniramo u humanitarne svrhe - dodao je on.

Ovim gestom muzičari žele da dodatno daju značaj svom prvom velikom samostalnom koncertu u Beogradu i da deo energije koju stvaraju zajedno sa publikom usmere ka onima kojima je pomoć potrebna.

Koncert će tako spojiti nostalgiju, vrhunsku muziku i humanost, a publika će imati priliku da uživa u najlepšim numerama koje su obeležile jednu epohu, ali i da čuje autorski opus CHEGI BEND-a.

10. decembra u mts Dvorani očekuje se noć puna emocija, poznatih melodija, vrhunske produkcije i tonova koji se pamte. CHEGI BEND poručuje — budite deo večeri za pamćenje, a karte mozete kupiti na sajtu MTS dvorane i na sajtu Tickets.rs.