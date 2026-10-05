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U toku je nova anketa u Beloj kući, a takmičari "Elite" danas biraju najvećeg dupljaka, a svako mora da glasa za tri osobe. Ovonedelji vođa Jovana Tomić Matora dala je reč malom Velji.

- Prva osoba je Aneli koje ja nasamarila sve da nema emocije prema Caru, ao što je i Đukić. Druga osoba je Car jer nije ispao korektan prema Janjušu. Na trećem mestu je Jasenka zbog celog odnosa sa Miljanom Kulić - govorio je Velja.

- Biljana je teška šizofreničarka i to smatraju svi, ali niko ne sme da joj kaže. Ona vonta decu za cigaretu da joj peru sudove i čiste pod, pa bolje granule i koskicu da im da. Žena je bolesna i svima ovde glumi mamu, pa bolje svom detetu neka ide. Sa svima vama što vas hrani je poniženje za vas, blam i bruka. Vi njoj ćutite, a ponižava vas na maks - govorila je Lena.

- Ja sam prvo pomislio da je Slađa Poršelina, ali ona nije jer je samo takva i želi da bude u centru pažnje. Njoj je fazon da je svi gledaju jer to nikad nije imala. Prava dvolična osoba je Sanja Grujić i mogu da kažem da je sličnih osobina osobe sa kojom sam život proveo. Dvolična osoba broj dva je Jasenka jer izdaje prijatelja na keca. Ona je jedan dan dobra sa Miljanom, drugi dan nije i prvi put vidim da neko može da se ponizi toliko za gram pažnje. Treći su Aneli i Car, niko nikome se nije sviđao, a sve su uradili zarad priče - pričao je Mahir.

- Navela bih Mahira zbog odnosa sa Slađom, Jovanu i Leona - rekla je Emilija.

- Prva osoba je Jasenka. Ona se posvađa sa Miljanom, pa trči kod Aneli, pa kod Anđele. Najveći razlog je što se sa svima od starih šali, a bilo ko od nas novih da uradi ima drugačije ponašanje. Radojka je jako dvolična osoba, a to sam Milanu rekao peti dan njihove veze. Treće mesto je Leon koji se smeje dok se priča o devojci koji je on iskoristio. Za Kristinu si pričao svašta, a onda si opet došao da se ližeš sa njom - govorio je Trifko.

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