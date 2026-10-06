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Toma Panić odlučio je da se oglasi i javno pošalje poruku blokaderima koji su na društvenim mrežama upućene uvrede i teške poruke njegovoj supruzi, Nadeždi Biljić, ali i njihovom maloletnom detetu, a sve zbog pevačicinog nastupa na skupu liste "Aeksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Areni, u subotu 3. okotobra.

- Želim da se obratim onima koji su naše dete koje tek počinje da živi nazvali čudovištem, nakazom, onima koji su mojoj supruzi želeli da umre od najteže bolesti. Pre svega treba da se obrate ustanovi za duševne bolesti, ako ima nade da im neko pomogne - napisao je Toma.

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 On je u nastavku poruke pokušao da sagleda čitavu situaciju iz drugačijeg ugla, navodeći da veruje da su pojedinci toliko opterećeni mržnjom i tenzijama da su izgubili sebe.

- Pomislio sam da su od silnog zla, koje primaju od ljudi koji bi blokirali sve u životu, izgubili sebe. Mislim da je vreme da tenzija padne i da krene euforija mira - poručio je Panić. 

Zajedno se bore protiv zla Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Pink

Iako je njegov odgovor bio oštar, Toma je na kraju poslao poruku mira i oproštaja. Kao čovek koji se izjašnjava kao hrišćanin, istakao je da ne želi da uzvraća istom merom, već da pokušava da oprosti onima koji su, kako smatra, zaslepljeni mržnjom.

- Kao hrišćanin želim da oprostim jer vidim da ne znaju šta čine, od toga koliko su zatrovani. Protivotrov postoji. Preko potreban nam je mir i stabilnost - zaključio je Toma.  

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