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Nova kampanja mržnje i pretnji koju poslednjih dana sprovode blokaderi pokazuje da se granica između političkog neslaganja i otvorenog progona neistomišljenika sve više briše. Ona je obrisna u poslednjih 48 sati. U tako zgusnutom periodu na meti su se našli lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević i njegova porodica, glumica Snežana Savić, pevačica Nadežda Biljić, a posebno oštre poruke upućene su glumcu Predragu Mikiju Manojloviću, samo zato što je javno izneo svoj stav o Aleksandru Vučiću.

Linč

Ako se takav odnos pokazuje prema čoveku poput Mikija Manojlovića, jednom od najpoznatijih i najuglednijih srpskih glumaca, koji iza sebe ima decenije karijere i ogroman društveni ugled, logično je zapitati se šta tek čeka običnog čoveka koji se usudi da javno kaže da ne misli isto kao blokaderi.

Ako je cena drugačijeg mišljenja linč, pretnje i targetiranje, onda više nije reč samo o napadu na pojedince, već o ozbiljnom pitanju kakvu bi Srbiju dobili građani ukoliko bi ovakav model političkog ponašanja postao pravilo, upozoravaju sagovornici Kurira.

Oni su saglasni da poslednji talas pretnji predstavlja mnogo više od još jednog incidenta u politički polarizovanoj Srbiji. To je, kako ocenjuju, obrazac u kojem se neistomišljenik najpre dehumanizuje i targetira, a potom se nasilje prema njemu predstavlja kao dozvoljeno i opravdano sredstvo političke borbe.

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da su blokaderi odavno prestali da biraju sredstva u obračunu s neistomišljenicima.

politički analitičar Dejan Lisica Foto: Kurir Televizija

- Samo u poslednjih 48 sati svedoci smo novih talasa omamljene mržnje i pretnji koje su upućene državnim zvaničnicima, ali i istaknutim kulturnim i javnim stvaraocima. Odavno su prestali da biraju sredstva. Ako ste spremni da imate svoje mišljenje i stav, koji se razlikuje od stava blokadera, pa makar bili i neutralni, morate biti spremni na linč. Neće vas oni linčovati samo medijski već su spremni da idu i korak dalje i fizički se obračunaju sa vama. Neće oni to uraditi zato što vi imate svoj stav, već zato što se vaš stav razlikuje od njihovog. Setite se ovoga sledeći put kada vam pričaju kako je Aleksandar Vučić diktator i tiranin, razmislite još jednom pa će vam biti jasna njihova taktika dehumanizacije i njega, ali i svih koji ne misle kao oni. Nije njima bitno da li ste vi predsednik zemlje, glumac poput Mikija Manojlovića ili običan građanin iz nekog malog mesta, njima je bitno da se složite sa onim što oni misle i govore, jer ako to ne uradite sledi demonstracija njihovog shvatanja politike, koje ne liči na politiku, već je to najgori oblik psihičkog i fizičkog nasilja - upozorava Lisica.

Ko je sledeći?

On otkriva da je i sam bio meta ovakvih napada i to samo zato što iznosi svoj stav.

- Njihov politički manir postao je sirovo nasilje: tuku žene, pokušavaju da spale ljude, zaleću se na neistomišljenike, prete porodicama i dolaze im na kućni prag. Na sopstvenom primeru znam šta to znači. Automobil mi je više puta mazan izmetom i krvnički greban. Iz dana u dan gledamo kako se nemilosrdno iživljavaju nad tuđom imovinom. To nije politička borba, to je ogoljeni fašizam i obrazac ponašanja koji predstavlja direktnu pretnju svakom normalnom čoveku. Ovakvim ponašanjem oni nam javno obećavaju kako će izgledati Srbija ako se dočepaju vlasti. Međutim, takva totalitarna grupa nikada neće upravljati ovom zemljom, jer narod sve savršeno dobro vidi. Narod ume i te kako da razlikuje konkretne planove, razvoj i ideju napretka od divljaštva, mržnje i rušenja. Možda su naučili da igraju Užičko kolo pa to gledamo ovih dana na ulicama, ali kućno vaspitanje i osnovna kultura su ispit na kojem su pali sa najnižom ocenom.

Politički analitičar Marko Miškeljin ocenjuje za Kurir da je ovo što gledamo poslednjih 48 sati ozbiljan alarm.

Marko Miškeljin Foto: Kurir Televizija