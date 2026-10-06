"SVADBA ĆE BITI DOGODINE, PEVAĆE CECA" Keba se uveliko sprema za venčanje sina i trudne snajke
Dragan Kojić Keba stigao je na snimanje "Zvezda Granda", vidno rapsoložen i nasmejan pa progoovrio o svadbi sina Igora i trudne snajke.
Ispred studija se, kako i biva, Keba odmah našalio sa okupljenim novinarima.
- Dobro sam - rekao je Keba, pa uputio komplimente sedmoj sili.
- Lepi ste, mladi, zgodni.
Kebu su upitali i za svadbu sina Igora i trudne snajke, a on je otkrio da je sve u pripremi.
- Opet svadba? Biće dogodine. Bićete pozvani - rekao je Keba, pa zapevao čuveni hit "Svadba, svadba".
Na pitanje da li će Ceca pevati na svadbi njegovog sina, Keba je rekao:
- Nego šta će? Jok neće - šaljivo je rekao Keba.
Ubrzo je stigla i Svetlana Ceca Ražnatović pa se požalila:
- Ne znam više ni šta da obučem - rekla je.
Novinare je interesovalo kako se provela na promociji kolege Emira Brunčevića, koji je veče pre toga u jednom beogradskom lokalu predstavio nove pesme, a Ceca je za njega imala samo pozitivne reči.
- Fantastično, on je divan momak i zalužuje ovaj uspeh i ovu divnu promociju i privatno ga jako volim - rekla je Ceca, pa dodala:
- Baš nam je bilo lepo.
Kurir/Telegraf