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Dragan Kojić Keba stigao je na snimanje "Zvezda Granda", vidno rapsoložen i nasmejan pa progoovrio o svadbi sina Igora i trudne snajke.

Ispred studija se, kako i biva, Keba odmah našalio sa okupljenim novinarima.

- Dobro sam - rekao je Keba, pa uputio komplimente sedmoj sili.

- Lepi ste, mladi, zgodni.

Kebu su upitali i za svadbu sina Igora i trudne snajke, a on je otkrio da je sve u pripremi.

- Opet svadba? Biće dogodine. Bićete pozvani - rekao je Keba, pa zapevao čuveni hit "Svadba, svadba".

Na pitanje da li će Ceca pevati na svadbi njegovog sina, Keba je rekao:

1/5 Vidi galeriju Keba otkrio kada će biti svadba njegovog sina Igora Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Shutterstock, Kurir Televizija, Marko Kranjc

- Nego šta će? Jok neće - šaljivo je rekao Keba.

Ubrzo je stigla i Svetlana Ceca Ražnatović pa se požalila:

- Ne znam više ni šta da obučem - rekla je.

Novinare je interesovalo kako se provela na promociji kolege Emira Brunčevića, koji je veče pre toga u jednom beogradskom lokalu predstavio nove pesme, a Ceca je za njega imala samo pozitivne reči.

- Fantastično, on je divan momak i zalužuje ovaj uspeh i ovu divnu promociju i privatno ga jako volim - rekla je Ceca, pa dodala:

- Baš nam je bilo lepo.

Kurir/Telegraf