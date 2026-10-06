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Uoči koncerta Milančeta Radosavljevića, koji će biti održan 15. oktobra u 20 časova u niškoj hali Čair, oglasila se Milica Pavlović i uputila toplu poruku svojim južnjacima. Pevačica je na Instagramu podelila najavu koncerta i pozvala publiku da se pripremi za veče uz čoveka čiji glas i pesme nose posebnu emociju.

„Jug, da li smo spremni? Niš??? Dolazi živa legenda sa najvećom dušom i velikom emocijom“, napisala je Milica uz emotikone srca i deteline.

Njene reči izraz su ljubavi i poštovanja prema umetniku koji decenijama peva o onome što ljudi najdublje osećaju. U Milančetovim pesmama mnogi su prepoznali sopstvene ljubavi, čežnje i uspomene, a njegov način interpretacije učinio je da te pesme zauvek ostanu deo njihovih života.

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Foto: Printscreen

Koncert u Čairu deo je turneje „Od Valjeva do Loznice“, a Milančeta će na sceni pratiti Aleksandar Sofronijević i njegovi „Majstori za dušu“. Niš će 15. oktobra imati priliku da zajedno sa legendom narodne muzike otpeva pesme koje se odavno čuvaju u srcu.

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV